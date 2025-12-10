Tinejdžeri u Australiji pokušavaju zaobići zabranu društvenih mreža

U Australiji je stupila na snagu zabrana korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, a dan nakon toga, mnogi roditelji, djeca i kompanije se privikavaju na tu odluku.
Među prvima koji se oglasio nakon stupanja na snagu ove odluke bio je premijer Australije Entoni Albaniz (Anthony Albanese) koji je rekao kako je ponosan na to što je premijer ove zemlje.
- Ovo znači da porodice ponovo preuzimaju kontrolu, roditelji dobijaju više mira. Mladi ljudi mogu uživati u svom djetinjstvu. Generacije su preživjele bez korištenja društvenih mreža - rekao je Albaniz.
Poručio je i kako Australija predvodi svijet u ovoj odluci.
- Vodeći smo u svijetu. Ovo je Australija koja pokazuje da je dosta. To je jedna od najvećih društvenih i kulturnih promjena s kojima se naša nacija suočila. To je duboka reforma koja će nastaviti odjekivati širom svijeta - rekao je.
Među onima koja se oglasila bila je i 12-godišnja učenica iz Tasmanije Fronece Brodribb koja je rekla kako podržava odluku vlade.
- Naši mozgovi prolaze kroz jedan od najvećih perioda preoblikovanja u našim životima. To je vrijeme kada smo skloniji preuzimanju rizika, djelovanju impulsivno i oblikovanju svijeta oko nas. Društvene mreže su dizajnirane da to iskoriste - rekla je.
Ističe i kako mladi zaslužuju bolje od toga.
- Zaslužujemo priliku da shvatimo ko smo bez algoritama koji nam govore šta da volimo, šta da mislimo i kako da se osjećamo. Zaslužujemo vrijeme sa stvarnim ljudima, da naučimo govor tijela, ton, empatiju i sve društvene znakove koje ne možete dobiti sa ekrana - mišljenja je.
Ipak, postoje tinejdžeri koji su nezadovoljni ovom odlukom te na sve načine pokušavaju pronaći rupe u zakonu.
Nezadovoljni tinejdžeri preplavili su TikTok nalog premijera Entonija Albaniza memovima i komentarima, a mnogi od njih se hvale što su i dalje mogli pristupiti njihovim aplikacijama.
- Nije vam uspjelo - jedan je od komentara.
Od danas, kompanije društvenih medija moraju poduzeti "razumne korake" kako bi osigurale da Australci mlađi od 16 godina ne mogu imati račune na njihovim platformama - ili se suočavaju s kaznama do 49,5 miliona australijskih dolara (33 miliona američkih dolara) za ozbiljne prekršaje.
Vlada je za početak navela 10 platformi, uključujući sve velike, TikTok, Instagram, Snapchat i Facebook, ali je također upozorila i druge društvene mreže da će ih sljedeće napasti.
Ovo je jedna od ključnih politika premijera. Objavio ju je nakon nacionalne kampanje koju su vodili roditelji i medijske ličnosti, te kaže da je zabrana neophodna kako bi se djeca zaštitila od štetnog online sadržaja i predatorskih algoritama.