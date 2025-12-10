Tinejdžeri u Australiji pokušavaju zaobići zabranu društvenih mreža

U Australiji je stupila na snagu zabrana korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, a dan nakon toga, mnogi roditelji, djeca i kompanije se privikavaju na tu odluku.

Među prvima koji se oglasio nakon stupanja na snagu ove odluke bio je premijer Australije Entoni Albaniz (Anthony Albanese) koji je rekao kako je ponosan na to što je premijer ove zemlje.

- Ovo znači da porodice ponovo preuzimaju kontrolu, roditelji dobijaju više mira. Mladi ljudi mogu uživati u svom djetinjstvu. Generacije su preživjele bez korištenja društvenih mreža - rekao je Albaniz.

Poručio je i kako Australija predvodi svijet u ovoj odluci.

- Vodeći smo u svijetu. Ovo je Australija koja pokazuje da je dosta. To je jedna od najvećih društvenih i kulturnih promjena s kojima se naša nacija suočila. To je duboka reforma koja će nastaviti odjekivati ​​širom svijeta - rekao je.

Među onima koja se oglasila bila je i 12-godišnja učenica iz Tasmanije Fronece Brodribb koja je rekla kako podržava odluku vlade.