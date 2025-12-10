Zelenski: Ne damo teritorije Ukrajine, zanima nas odgovor na jedno pitanje

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski iznio je jasan stav o teritorijama Ukrajine te poručio da nisu spremni nijednu ustupiti Rusiji. - Definitivno ne želimo odustati. Za to se borimo. Nemamo zakonsko pravo da to učinimo prema ukrajinskom zakonu, našem Ustavu, međunarodnom pravu ili, iskreno, moralnom pravu - kazao je Zelenski. Rusija je insistirala na teritorijalnim ustupcima kao dijelu sporazuma o okončanju invazije na Ukrajinu. Početni plan koji je predložio američki predsjednik Donald Tramp (Trump) naveo je neke od tih ustupaka.

Također je odgovorio i na kritike američkog predsjednika Donalda Trampa da čvrsto drži do vlasti. Dodao je da je spreman održati ratne izbore u naredna tri mjeseca, ako ukrajinski parlament i strani saveznici to dozvole. Zelenski je istaknuo da se mirovni prijedlozi finaliziraju i da će biti poslani u SAD. Dodao je da postoji blagi napredak ka mogućem završetku rata. Ukrajinski lider je dodao da je Trampov početni mirovni plan od 28 tačaka, koji je kritikovan zbog favorizovanja Rusije, smanjen na plan od 20 tačaka. - Antiukrajinske tačke su uklonjene - rekao je Zelenski i dodao da SAD "traže kompromis".