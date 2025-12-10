SAD prvi put reagirale na provokacije Kine prema Japanu

Incident u blizini japanskih otoka Okinawa dolazi nakon što je japanska premijerka Sanae Takaiči (Takaichi) prošlog mjeseca izazvala spor s Pekingom svojim izjavama o tome kako bi Tokio mogao reagirati na hipotetski kineski napad na Tajvan.

SAD su prvi put kritizirale Kinu zbog ciljanja radara na japanske vojne avione tokom vježbe, a o tom incident azijski susjedi imaju različita mišljenja usred rastućih napetosti.

Međusobne optužbe

Kina tvrdi da Tajvan koji je pod demokratskom vlašću pripada njoj i nije isključila upotrebu sile za preuzimanje kontrole nad otokom, koji se nalazi nešto više od 100 kilometara od japanskog teritorija i okružen je pomorskim putovima na koje se Tokio oslanja.

- Postupci Kine nisu u skladu s regionalnim mirom i stabilnošću. Savez SAD i Japana jači je i ujedinjeniji nego ikad. Naša predanost našem savezniku Japanu je nepokolebljiva i u bliskom smo kontaktu po ovom i drugim pitanjima - rekao je glasnogovornik State Departmenta kasno u utorak, osvrnuvši se na incident s radarom.

Glavni sekretar japanskog kabineta Minoru Kihara pozdravio je komentare, rekavši da oni "demonstriraju snažno savezništvo SAD i Japana".

Poslani lovci

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom. Japan je kasno u utorak poslao lovce da nadziru ruske i kineske zračne snage koje provode zajedničke patrolne letove oko zemlje.

Kineski borbeni avioni koji su u subotu usmjerili svoje radare na japanske avione predstavljaju najozbiljniji sukob između istočnoazijskih vojski posljednjih nekoliko godina.

Takvi se potezi smatraju prijetećima jer signaliziraju mogući napad i mogu prisiliti ciljani zrakoplov na izbjegavajući manevar. Tokio je taj potez osudio kao "opasan".

Peking je, međutim, poručio da su japanski avioni više puta prilazili i ometali kinesku mornaricu dok je provodila ranije najavljenu obuku letenja s nosača aviona istočno od tjesnaca Miyako.

U razgovoru s novinarima u Taipeiju u srijedu, tajvanski predsjednik Lai Ching-te izjavio je da su kineske vježbe "vrlo neprimjeren potez".

Naglo pogoršanje

- Pozivamo Kinu da pokaže odgovornost koja dolikuje velikoj sili. Mir je neprocjenjiv; rat nema pobjednika. Mir moraju graditi sve strane, a Kina u tome ima svoju ulogu - rekao je.

Odnosi između dvije najveće azijske ekonomije naglo su se pogoršali otkako je Takaiči prošloga mjeseca u parlamentu rekla da bi kineski napad na Tajvan mogao predstavljati "situaciju koja prijeti opstanku" i potaknuti mogući vojni odgovor Tokija. Peking je zatražio da povuče tu izjavu, optužio Tokio za vojnu prijetnju i savjetovao svojim građanima da ne putuju u Japan.

Američki ambasador u Japanu George Glass javno je izrazio podršku Japanu u više objava na društvenim mrežama otkako je započeo diplomatski spor, ali predsjednik Donald Tramp (Trump) i drugi visoki američki dužnosnici ostali su tihi.

Tramp, koji iduće godine planira posjetiti Peking radi trgovinskih pregovora, prošloga je mjeseca nazvao Takaiči i pozvao je da ne zaoštrava spor, rekli su Reutersu izvori upoznati s razgovorom.