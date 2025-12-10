Eskalacija sukoba Tajlanda i Kambodže: Tramp rekao da će pozivom sve riješiti

Već tri dana traju žestoki sukobi između Tajlanda i Kambodže, a američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio je da će se lično uključiti kako bi zaustavio borbe. Tramp, koji je u julu već posredovao u primirju između azijskih zemalja, rekao je da će uputiti telefonski poziv kako bi okončao najnoviju eskalaciju, piše Reuters. Govoreći na skupu u Pennsylvaniji u utorak, Tramp je nabrojao niz sukoba za koje tvrdi da ih je pomogao zaustaviti, uključujući one između Pakistana i Indije te Izraela i Irana, prije nego što se osvrnuo na obnovljeni sukob u jugoistočnoj Aziji. - Mrzim ovo reći, zove se Kambodža-Tajland, počelo je danas i sutra ću morati obaviti telefonski poziv. Ko bi drugi mogao reći da će obaviti telefonski poziv i zaustaviti rat dvije vrlo moćne zemlje, Tajlanda i Kambodže - izjavio je Tramp.

Podsjetimo, Tramp je već razgovarao s čelnicima obje zemlje i bio ključan u postizanju krhkog primirja nakon julskih borbi, u kojima je poginulo najmanje 48 ljudi, što je bio najžešći sukob između dvije zemlje u novijoj historiji. Dok se čeka Trampova intervencija, dvije strane imaju potpuno različite poglede na rješavanje krize. Tajlandski ministar vanjskih poslova izjavio je u utorak kako ne vidi mogućnost pregovora te da situacija nije pogodna za posredovanje treće strane. S druge strane, glavni savjetnik kambodžanskog premijera Hun Maneta rekao je za Reuters da je njegova zemlja "spremna razgovarati u bilo kojem trenutku". U julu je Tramp iskoristio utjecaj trgovinskih pregovora za posredovanje u primirju, no tajlandski ministar vanjskih poslova Sihasak Phuangketkeow poručio je kako smatra da se prijetnja carinama ne bi trebala koristiti za pritisak na njegovu zemlju.