Eskalacija sukoba Tajlanda i Kambodže: Tramp rekao da će pozivom sve riješiti

Već tri dana traju žestoki sukobi između Tajlanda i Kambodže, a američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio je da će se lično uključiti kako bi zaustavio borbe.
Tramp, koji je u julu već posredovao u primirju između azijskih zemalja, rekao je da će uputiti telefonski poziv kako bi okončao najnoviju eskalaciju, piše Reuters.
Govoreći na skupu u Pennsylvaniji u utorak, Tramp je nabrojao niz sukoba za koje tvrdi da ih je pomogao zaustaviti, uključujući one između Pakistana i Indije te Izraela i Irana, prije nego što se osvrnuo na obnovljeni sukob u jugoistočnoj Aziji.
- Mrzim ovo reći, zove se Kambodža-Tajland, počelo je danas i sutra ću morati obaviti telefonski poziv. Ko bi drugi mogao reći da će obaviti telefonski poziv i zaustaviti rat dvije vrlo moćne zemlje, Tajlanda i Kambodže - izjavio je Tramp.
Podsjetimo, Tramp je već razgovarao s čelnicima obje zemlje i bio ključan u postizanju krhkog primirja nakon julskih borbi, u kojima je poginulo najmanje 48 ljudi, što je bio najžešći sukob između dvije zemlje u novijoj historiji.
Dok se čeka Trampova intervencija, dvije strane imaju potpuno različite poglede na rješavanje krize. Tajlandski ministar vanjskih poslova izjavio je u utorak kako ne vidi mogućnost pregovora te da situacija nije pogodna za posredovanje treće strane.
S druge strane, glavni savjetnik kambodžanskog premijera Hun Maneta rekao je za Reuters da je njegova zemlja "spremna razgovarati u bilo kojem trenutku".
U julu je Tramp iskoristio utjecaj trgovinskih pregovora za posredovanje u primirju, no tajlandski ministar vanjskih poslova Sihasak Phuangketkeow poručio je kako smatra da se prijetnja carinama ne bi trebala koristiti za pritisak na njegovu zemlju.
Napetosti su ponovno buknule nakon što je Tajland prošlog mjeseca suspendirao mjere deeskalacije dogovorene na oktobarskom samitu u Trampovom prisustvu. Povod je bio incident u kojem je tajlandski vojnik teško povrijeđen nagaznom minom, za koju Bangkok tvrdi da ju je nedavno postavila Kambodža, što Phnom Penh odlučno poriče.
Obje zemlje izvijestile su da su evakuirale stotine hiljada ljudi iz pograničnih područja. Do utorka navečer, kambodžansko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je od ponedjeljka ubijeno devet civila, a 20 ih je teško povrijeđeno. Tajlandski dužnosnici potvrdili su smrt četiri vojnika i 68 ranjenih.
Tajland je jasno dao do znanja da mu je cilj umanjiti vojnu sposobnost svog susjeda. Visoki general u ponedjeljak je izjavio da je cilj vojske "osakatiti vojnu sposobnost Kambodže na dugo vrijeme".
Kambodžansko Ministarstvo odbrane uzvratilo je da njihove trupe nisu imale izbora nego poduzeti odbrambene akcije, optužujući Tajland za "neselektivno i brutalno gađanje civilnih stambenih područja" topničkim granatama, što Bangkok odbacuje.