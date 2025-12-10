Ruski bombarderi pridružili se kineskoj zračnoj patroli kod Japana, odnosi Tokija i Pekinga slabe

Japan je podigao borbene avione kako bi nadgledao ruske i kineske zračne snage koje su izvodile zajedničke patrole oko zemlje, saopćilo je japansko ministarstvo odbrane, usred rastućih tenzija između Tokija i Pekinga.
Dva ruska strateška bombardera Tu-95, sposobna za nošenje nuklearnog oružja, poletjela su iz Japanskog mora prema Istočnom kineskom moru kako bi se susrela s dva kineska bombardera H-6, te su izvela "dugoročni zajednički let" iznad Pacifika, navelo je ministarstvo, prenosi Reuters.
Četiri kineska lovca J-16 pridružila su se bombarderima tokom kružnog leta između japanskih ostrva Okinawa i Miyako. Moreuz Miyako između dva ostrva klasificiran je kao međunarodne vode.
Japan je također detektirao istovremene aktivnosti ruskih zračnih snaga u Japanskom moru, uključujući jedan avion za rano upozoravanje A-50 i dva lovca Su-30, saopćilo je ministarstvo.
Japanski ministar odbrane Shinjiro Koizumi objavio je u srijedu na mreži X da su ruske i kineske zajedničke operacije "jasno zamišljene kao demonstracija sile protiv naše zemlje, što predstavlja ozbiljnu zabrinutost za našu nacionalnu sigurnost". Dodao je da su japanski borbeni avioni "strogo primijenili mjere identifikacije u zračnoj odbrani".
Ruske novinske agencije izvijestile su da je rusko-kineski zajednički let u blizini Japana trajao osam sati, pozivajući se na rusko ministarstvo odbrane.
Južnokorejska vojska također je u utorak saopćila da je sedam ruskih aviona i dva kineska aviona ušlo u njenu zonu zračne odbrane. Japan je u nedjelju objavio da su kineski lovci lansirani s nosača aviona usmjerili radar prema japanskim vojnim avionima dan ranije, što je Peking osporio.
Porast kineskih vojnih aktivnosti u blizini Japana uslijedio je nakon izjave japanske premijerke Sanae Takaichi prošlog mjeseca da bi Tokio mogao odgovoriti na svaku kinesku vojnu akciju protiv Tajvana koja bi također ugrozila sigurnost Japana.
Kina i Rusija posljednjih godina intenziviraju vojnu saradnju i na drugim mjestima, provodeći zajedničke operacije poput anti-raketne obuke na ruskoj teritoriji i vježbi bojevog gađanja u Južnom kineskom moru.