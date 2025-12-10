Ruski bombarderi pridružili se kineskoj zračnoj patroli kod Japana, odnosi Tokija i Pekinga slabe

Japan je podigao borbene avione kako bi nadgledao ruske i kineske zračne snage koje su izvodile zajedničke patrole oko zemlje, saopćilo je japansko ministarstvo odbrane, usred rastućih tenzija između Tokija i Pekinga.

Dva ruska strateška bombardera Tu-95, sposobna za nošenje nuklearnog oružja, poletjela su iz Japanskog mora prema Istočnom kineskom moru kako bi se susrela s dva kineska bombardera H-6, te su izvela "dugoročni zajednički let" iznad Pacifika, navelo je ministarstvo, prenosi Reuters.

Četiri kineska lovca J-16 pridružila su se bombarderima tokom kružnog leta između japanskih ostrva Okinawa i Miyako. Moreuz Miyako između dva ostrva klasificiran je kao međunarodne vode.

Japan je također detektirao istovremene aktivnosti ruskih zračnih snaga u Japanskom moru, uključujući jedan avion za rano upozoravanje A-50 i dva lovca Su-30, saopćilo je ministarstvo.