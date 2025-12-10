Predsjednik Evropskog vijeća: EU vrlo blizu dogovora o ruskoj zamrznutoj imovini

Evropska unija (EU) približava se rješenju za finansiranje odbrane Ukrajine od Rusije u 2026. i 2027. godini, izjavio je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa.

Ovaj dogovor imao bi podršku kvalificirane većine država članica, kazao je on.

Lideri EU su 23. oktobra obećali da će finansirati Kijev tokom naredne dvije godine, dok se američki doprinos smanjuje.

Lideri bi na samitu 18. decembra u Briselu trebalo da odluče kako da ispune dato obećanje.

- Sada radimo na završnom prilagođavanju pravnog i tehničkog rješenja koje bi moglo dobiti saglasnost bar kvalificirane većine država članica. Mislim da smo vrlo blizu postizanja rješenja - rekao je Costa.

Dok se evropski lideri bore da nadomjeste američke doprinose, razmatraju korištenje 210 milijardi eura ruske državne imovine koja je zamrznuta u Evropi nakon moskovske invazije.

Uprkos političkoj volji, postizanje dogovora o korištenju ruske imovine bit će komplikovano. Belgija, gdje se imovina nalazi, želi garancije od drugih članica EU da će dijeliti odgovornost za finansijske posljedice ukoliko bi Rusija uspješno tužila Belgiju zbog ovog plana, prenosi DW.