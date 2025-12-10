Zelenski spreman za održavanje izbora u Ukrajini, zatražio pomoć SAD

Predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je spreman održati nove izbore u Ukrajini pod uslovom da se osigura bezbjednost te očekuje da će u roku od jednog dana poslati Vašingtonu revidirane prijedloge o okončanju skoro četverogodišnjeg rata s Rusijom.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) vrši pritisak na Kijev da prihvati sporazum koji je formulirao Vašington, čiju su početnu verziju ukrajinski saveznici kritikovali kao previše povoljnu za Rusiju.

- Radimo danas. Mislim da ćemo ga predati u srijedu - rekao je Zelenski novinarima nakon putovanja između evropskih prijestolnica kako bi dogovorio odgovor sa saveznicima.