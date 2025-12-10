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TRAMP VRŠI PRITISAK

Zelenski spreman za održavanje izbora u Ukrajini, zatražio pomoć SAD

Uslov je da se osigura bezbjednost za glasače

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Platforma X

FENA

10.12.2025

Predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je spreman održati nove izbore u Ukrajini pod uslovom da se osigura bezbjednost te očekuje da će u roku od jednog dana poslati Vašingtonu revidirane prijedloge o okončanju skoro četverogodišnjeg rata s Rusijom.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) vrši pritisak na Kijev da prihvati sporazum koji je formulirao Vašington, čiju su početnu verziju ukrajinski saveznici kritikovali kao previše povoljnu za Rusiju.

- Radimo danas. Mislim da ćemo ga predati u srijedu - rekao je Zelenski novinarima nakon putovanja između evropskih prijestolnica kako bi dogovorio odgovor sa saveznicima.

Tramp, koji je ranije optužio Zelenskog da nije pročitao najnovije američke prijedloge, rekao je da Rusija "ima prednost“ u sukobu, u intervjuu za Politico.

Također je optužio Kijev da „koristi rat“ kako bi izbjegao izbore, koji su odgođeni zbog uvođenja ratnog stanja otkako je Rusija napala tog susjeda.

- Znate, pričaju o demokratiji, ali dođe se do tačke gdje to više nije demokratija - rekao je Tramp.

Ukrajinski zakon zabranjuje održavanje izbora u vanrednom stanju, bez kojeg su predsjednički izbori trebali biti održani u martu 2024.

Ipak, u utorak, nakon Trampovih komentara, Zelenski je rekao da je spreman organizirati nove izbore.

- Spreman sam za izbore - rekao je Zelenski novinarima, dodajući da od ukrajinskih zastupnika traži da pripreme “prijedloge u vezi s mogućnošću izmjene zakonodavnih temelja i zakona o izborima tokom vanrednog stanja.

Rekao je da se, kako bi se izbori održali, mora osigurati bezbjednost u zemlji čiji su gradovi svakodnevno izloženi ruskim napadima dronovima i raketama.

- Sada tražim, to otvoreno izjavljujem, da mi Sjedinjene Američke Države pomognu, eventualno zajedno s evropskim kolegama, kako bih osigurao bezbjednost za održavanje izbora - rekao je ukrajinski čelnik, prenosi Reuters.

# IZBORI
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# UKRAJINA
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