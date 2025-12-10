Venecuelanska opoziciona liderka neće preuzeti Nobelovu nagradu za mir, nije poznato gdje se nalazi

Nobelov institut objavio je da venecuelanska opoziciona liderka Maria Corina Machado neće lično primiti Nobelovu nagradu za mir u Oslu jer nije poznata lokacija na kojoj boravi.

Machado je trebala primiti nagradu na ceremoniji u Gradskoj vijećnici Osla u prisustvu kralja Haralda, kraljice Sonje i latinoameričkih lidera, uključujući argentinskog predsjednika Javiera Mileija i ekvadorskog predsjednika Daniela Noboa.

- Nažalost, ona nije u Norveškoj i neće stajati na pozornici u Gradskoj vijećnici Osla u 13:00 sati kada počne ceremonija - naveli su iz Nobelovog instituta.

Kada laureat ne može prisustvovati, bliski član porodice obično preuzima nagradu i održava Nobelovo predavanje umjesto laureata. U ovom slučaju, nagradu će preuzeti njena kćerka.

Kada je osvojila nagradu u oktobru, Machado ju je dijelom posvetila američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump).