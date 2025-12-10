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SAOPĆIO ODBOR

Venecuelanska opoziciona liderka neće preuzeti Nobelovu nagradu za mir, nije poznato gdje se nalazi

Kada je osvojila nagradu u oktobru, Machado ju je dijelom posvetila američkom predsjedniku Donaldu Trampu

Maria Corina Machado. Platforma X

Dž. R.

10.12.2025

Nobelov institut objavio je da venecuelanska opoziciona liderka Maria Corina Machado neće lično primiti Nobelovu nagradu za mir u Oslu jer nije poznata lokacija na kojoj boravi.

Machado je trebala primiti nagradu na ceremoniji u Gradskoj vijećnici Osla u prisustvu kralja Haralda, kraljice Sonje i latinoameričkih lidera, uključujući argentinskog predsjednika Javiera Mileija i ekvadorskog predsjednika Daniela Noboa.

- Nažalost, ona nije u Norveškoj i neće stajati na pozornici u Gradskoj vijećnici Osla u 13:00 sati kada počne ceremonija - naveli su iz Nobelovog instituta.

Kada laureat ne može prisustvovati, bliski član porodice obično preuzima nagradu i održava Nobelovo predavanje umjesto laureata. U ovom slučaju, nagradu će preuzeti njena kćerka.

Kada je osvojila nagradu u oktobru, Machado ju je dijelom posvetila američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump).

# NOBELOVA NAGRADA
# MARIA CORINA MACHADO
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