Japan upozorio na megazemljotres: Stanovnicima savjetovano da nose torbu sa zalihama i kacigama

Nakon što je zemljotres jačine 7,5 stepeni Rihterove skale pogodio Japan, ova zemlja izdala je upozorenje na megazemljotres.

Zvaničnici su rekli da vjerovatnoća za zemljotres magnitude veće od 8 iznosi samo jedan posto, ali se nadaju da će upozorenje osigurati da javnost bude spremna u slučaju snažnog zemljotresa koji bi mogao imati razaranja poput katastrofe iz 2011. godine u kojoj je poginulo skoro 20.000 ljudi.

Istaknuto je da postoji povećan rizik od zemljotresa jačine 8 stepeni Rihterove skale, zbog toga je upućen apel stanovništvu da bude spremno.