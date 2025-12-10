Japan upozorio na megazemljotres: Stanovnicima savjetovano da nose torbu sa zalihama i kacigama

Nakon što je zemljotres jačine 7,5 stepeni Rihterove skale pogodio Japan, ova zemlja izdala je upozorenje na megazemljotres.
Zvaničnici su rekli da vjerovatnoća za zemljotres magnitude veće od 8 iznosi samo jedan posto, ali se nadaju da će upozorenje osigurati da javnost bude spremna u slučaju snažnog zemljotresa koji bi mogao imati razaranja poput katastrofe iz 2011. godine u kojoj je poginulo skoro 20.000 ljudi.
Istaknuto je da postoji povećan rizik od zemljotresa jačine 8 stepeni Rihterove skale, zbog toga je upućen apel stanovništvu da bude spremno.
Japanska meteorološka agencija saopćila je da je snažan zemljotres u ponedjeljak privremeno povećao potencijalne rizike u regijama Hokkaida i obale Sanriku.
Zemljotres iz 2011. godine izazvao je cunami koji je pogodio sjeverne obalne gradove u prefekturama Iwate, Miyagi i Fukushima. Cunami, koji je u nekim područjima premašio 15 metara, oštetio je nuklearnu elektranu Fukushima Daiichi.
Zvaničnici naglašavaju da najnovije upozorenje ne predviđa bilo kakav megazemljotres u bilo kojem određenom vremenu ili lokaciji.
Stanovnicima se savjetuje da budu oprezni i spremni dok nastavljaju svoje svakodnevne aktivnosti i rad. Zvaničnici su savjetovali ljudima da nose torbu za hitne slučajeve koja sadrži zalihe svakodnevnih potrepština za nekoliko dana, zajedno s cipelama i kacigama.