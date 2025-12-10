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UPUĆEN APEL

Japan upozorio na megazemljotres: Stanovnicima savjetovano da nose torbu sa zalihama i kacigama

Snažan zemljotres u ponedjeljak privremeno povećao potencijalne rizike u regijama Hokkaida i obale Sanriku

Nakon zemljotresa u ponedjeljak. NBC

Dž. R.

10.12.2025

Nakon što je zemljotres jačine 7,5 stepeni Rihterove skale pogodio Japan, ova zemlja izdala je upozorenje na megazemljotres.

Zvaničnici su rekli da vjerovatnoća za zemljotres magnitude veće od 8 iznosi samo jedan posto, ali se nadaju da će upozorenje osigurati da javnost bude spremna u slučaju snažnog zemljotresa koji bi mogao imati razaranja poput katastrofe iz 2011. godine u kojoj je poginulo skoro 20.000 ljudi.

Istaknuto je da postoji povećan rizik od zemljotresa jačine 8 stepeni Rihterove skale, zbog toga je upućen apel stanovništvu da bude spremno.

Japanska meteorološka agencija saopćila je da je snažan zemljotres u ponedjeljak privremeno povećao potencijalne rizike u regijama Hokkaida i obale Sanriku.

Zemljotres iz 2011. godine izazvao je cunami koji je pogodio sjeverne obalne gradove u prefekturama Iwate, Miyagi i Fukushima. Cunami, koji je u nekim područjima premašio 15 metara, oštetio je nuklearnu elektranu Fukushima Daiichi.

Zvaničnici naglašavaju da najnovije upozorenje ne predviđa bilo kakav megazemljotres u bilo kojem određenom vremenu ili lokaciji.

Stanovnicima se savjetuje da budu oprezni i spremni dok nastavljaju svoje svakodnevne aktivnosti i rad. Zvaničnici su savjetovali ljudima da nose torbu za hitne slučajeve koja sadrži zalihe svakodnevnih potrepština za nekoliko dana, zajedno s cipelama i kacigama.

# ZEMLJOTRES
# JAPAN
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