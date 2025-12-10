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STRAVIČNO

U Maroku se urušile dvije zgrade: Najmanje 19 poginulih

Pod ruševinama je ostalo zarobljeno više stanara, a nadležne službe su pokrenule hitnu intervenciju

Spasilačke službe izašle na teren. X

Dž. R.

10.12.2025

U urušavanju dvije zgrade u marokanskom gradu Fesu poginulo je najmanje 19 ljudi, a 16 je povrijeđeno, prenijeli su danas lokalni mediji.

Stambene zgrade su se srušile tokom protekle noći u naselju Al Mostakbal Al Masira u okrugu Zuaga, gusto naseljenom području sa starom stambenom infrastrukturom.

Pod ruševinama je ostalo zarobljeno više stanara, a nadležne službe su pokrenule hitnu intervenciju.

Očevici su potvrdili da su stanovnici i volonteri prvi reagovali prije dolaska spasilačkih timova i pomogli da se iz ruševina izvuče jedno dijete.

Vlasti su saopštile da nije potvrđen zvaničan broj žrtava i da spasilački timovi tragaju za preživjelima ispod ruševina srušenih zgrada.

Noćašnje urušavanje dvije zgrade je ponovo pokrenulo zabrinutost oko bezbjednosti zgrada u starijim radničkim naseljima u Fesu, gdje su stanovnici više puta upozoravali na dotrajale strukture građevina i stalna odlaganja obnove objekata.

Noćašnji incident je uslijedio nakon smrtonosnog urušavanja jedne zgrade u drugom naselju u Fesu 2025. godine, koje je pojačalo pritisak javnosti u cilju strože kontrole stanovanja i bržih intervencija u zgradama visokog rizika.

Lokalne vlasti su pozvale stanovnike da se drže podalje od nestabilnih zgrada i da prijave rizike i vidljiva strukturna oštećenja.

Zvaničnici su rekli da će porodicama raseljenim zbog urušavanja zgrada biti obezbijeđen hitan smještaj i pomoć.

# MAROKO
# ZGRADE
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