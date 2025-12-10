U Maroku se urušile dvije zgrade: Najmanje 19 poginulih

U urušavanju dvije zgrade u marokanskom gradu Fesu poginulo je najmanje 19 ljudi, a 16 je povrijeđeno, prenijeli su danas lokalni mediji.

Stambene zgrade su se srušile tokom protekle noći u naselju Al Mostakbal Al Masira u okrugu Zuaga, gusto naseljenom području sa starom stambenom infrastrukturom.

Pod ruševinama je ostalo zarobljeno više stanara, a nadležne službe su pokrenule hitnu intervenciju.

Očevici su potvrdili da su stanovnici i volonteri prvi reagovali prije dolaska spasilačkih timova i pomogli da se iz ruševina izvuče jedno dijete.