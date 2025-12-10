U Maroku se urušile dvije zgrade: Najmanje 19 poginulih

U urušavanju dvije zgrade u marokanskom gradu Fesu poginulo je najmanje 19 ljudi, a 16 je povrijeđeno, prenijeli su danas lokalni mediji.
Stambene zgrade su se srušile tokom protekle noći u naselju Al Mostakbal Al Masira u okrugu Zuaga, gusto naseljenom području sa starom stambenom infrastrukturom.
Pod ruševinama je ostalo zarobljeno više stanara, a nadležne službe su pokrenule hitnu intervenciju.
Očevici su potvrdili da su stanovnici i volonteri prvi reagovali prije dolaska spasilačkih timova i pomogli da se iz ruševina izvuče jedno dijete.
Vlasti su saopštile da nije potvrđen zvaničan broj žrtava i da spasilački timovi tragaju za preživjelima ispod ruševina srušenih zgrada.
Noćašnje urušavanje dvije zgrade je ponovo pokrenulo zabrinutost oko bezbjednosti zgrada u starijim radničkim naseljima u Fesu, gdje su stanovnici više puta upozoravali na dotrajale strukture građevina i stalna odlaganja obnove objekata.
Noćašnji incident je uslijedio nakon smrtonosnog urušavanja jedne zgrade u drugom naselju u Fesu 2025. godine, koje je pojačalo pritisak javnosti u cilju strože kontrole stanovanja i bržih intervencija u zgradama visokog rizika.
Lokalne vlasti su pozvale stanovnike da se drže podalje od nestabilnih zgrada i da prijave rizike i vidljiva strukturna oštećenja.
Zvaničnici su rekli da će porodicama raseljenim zbog urušavanja zgrada biti obezbijeđen hitan smještaj i pomoć.