Pojavili se snimci Putinovih sinova: Evo čime se bave Ivan i Vladimir

Sinovi Vladimira Putina "predstavljeni su javnosti" dok treniraju da budu gimnastičari baš kao i njihova majka Alina Kabajeva - navodna ljubavnica predsjednika Rusije.

Snimljeni na takmičenju

Na fotografijama i video snimcima vide se dječaci Ivan (10) i Vladimir (6), za koje se vjeruje da su Putinovi sinovi. Oni su usnimljeni na takmičenju iz gimnastike koji vodi Alina Kabajeva, bivša olimpijka.

Dječak za koga se kaže da je Ivan je u kameru pričao o "kul" gimnastičkim pokretima koje je naučio od olimpijskih šampiona Alekseja Nemova, Jevgenije Kanaeve i Tagira Kaibulajeva, u video-snimku koji je dobio i objavio ruski OSINT Bees kanal.

Snimak je navodno nastao u januaru, nakon što je Kabajeva organizovala dolazak poznatih sportista da održe časove za njene sinove u akademiji koju vodi i koja nosi njeno ime.

Putin žestoko štiti svoju navodnu tajnu djecu i izoluje ih iz straha da će biti ubijena. Dječaci i njihova majka navodno žive izuzetno povučeno u jako utvrđenom šumskom kompleksu u Valdaju, sjeverozapadno od Moskve.

Brisanje informacija

Dječaci također koriste alias Spiridonov kao svoje prezime, prema autorima i zapisima sa gimnastičkih turnira koje je pregledao NY Post.

- Informacije o Kabajevoj i njenoj djeci brišu se iz državnih baza podataka, dječaci su dobili drugo prezime - Spiridonov, a cijela teritorija oko valdajskog kompleksa strogo je čuvana - kažu novinari Roman Badanin i Mihail Rubin.

Spiridonov je ime Putinovog djeda po ocu, Spiridona Putina, koji je živio od 1879. do 1965.

Ranije su na Telegram grupama dijeljene fotografije Putinovog starijeg sina sa Kabajevom, a mali Ivan je opisan kao "najusamljeniji dječak u Rusiji".

- Ivan je u timu dječaka-gimnastičara… Učestvovao je u velikoj predstavi pod nazivom ‘Lezginka’ na festivalu koji je organizovala njegova majka - stajalo je uz dječakove fotografije na mrežama.

Tada su objavljene i fotografije Ivana sa njegovim timom na događaju ALINA 2023 - nazvanom po njegovoj majci.

- Iz brojnih fotografija sportskog tima za koji se Ivan takmiči, može se videti da jedan od njegovih članova nije običan dječak - pisali su na Telegramu uz fotografije mališana.

Klub, za koji Ivan navodno trenira, naveli su da su njihovi gimnastičari pokazali "odličan nivo obučenosti i sposobnost da rade u timu".

Druge fotografije navodno prikazuju svjetlokosog Vladimira, kako sa svojim timom za borilačke vještine prima medalju.

Podsjetimo, predsjednika Rusije Vladimira Putina i Alinu Kabajevu povezuju još od 2008. godine, međutim nikada javno nisu priznali svoju navodnu 17-godišnju vezu. Jedan ruski medij koji je spekulisao o vezi Putina i Kabajeve ugašen je ubrzo nakon prvih spekulacija, a državnim medijima je zabranjeno svako pominjanje veze između njih dvoje.