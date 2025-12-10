Haos u sudnici tokom svjedočenja Netanjahua: Porodice poginulih u Gazi prekinule ročište

Svjedočenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) u procesu koji se vodi protiv njega zbog korupcije nakratko je prekinuto nakon što su u sudnicu ušli roditelji čija su djeca poginula tokom rata u Gazi ili u napadu 7. oktobra.

Sudski zaštitari zaustavili su ih dok su pokušavali da se obrate Netanjahuu.

Dio roditelja ušao je u sudnicu noseći transparente, zahtijevajući formiranje državne istražne komisije o propustima vezanim za napad koji je izveo Hamas 7. oktobra 2023. godine, dok su ih čuvari pokušavali izvesti iz sale.