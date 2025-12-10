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MIROVNI PLAN

Ukrajina finalizira dokument od 20 tačaka kojim će se definirati parametri za okončanje rata

Zelenski kazao da će dokument biti dostavljen SAD-u u bliskoj budućnosti

Zelenski: Kijev finalizira dokument od 20 tačaka. Platforma X

Anadolija

10.12.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da Kijev finalizira dokument od 20 tačaka usmjeren na definiranje parametara za okončanje rata, s namjerom da ga uskoro dostavi SAD-u, javlja Anadolu.

- Paralelno s tim, finaliziramo rad na 20 tačaka temeljnog dokumenta koji bi mogao definirati parametre za okončanje rata i očekujemo da ćemo ovaj dokument dostaviti Sjedinjenim Američkim Državama u bliskoj budućnosti nakon našeg zajedničkog rada s timom predsjednika Trampa (Trump) i partnerima u Evropi - rekao je Zelenski na Telegramu.

Ukrajinski predsjednik je rekao da trenutni diplomatski napori uključuju komunikaciju s partnerima "praktično 24/7" kako bi se identificirali realni koraci za okončanje sukoba, osiguravajući da je ishod pouzdan za Ukrajinu.

Zelenski je također spomenuo i planirani razgovor s američkim zvaničnicima u vezi s odvojenim dokumentom koji detaljno opisuje proces poslijeratne obnove i ekonomskog razvoja Ukrajine.

Govoreći o sastanku "koalicije voljnih", ukrajinski lider je naglasio produktivne napore za garantovanje buduće sigurnosti i sprečavanje ponavljanja napada iz Moskve.

Izrazio je nadu da trenutni diplomatski napori "mogu donijeti vijesti" o okončanju sukoba, tvrdeći da nema alternative miru.

Izjave Zelenskog slijede razgovore između Kijeva, Vašingtona i evropskih prijestolnica o smanjenom mirovnom okviru od 20 tačaka koji podržava SAD, nakon što su raniji nacrti suženi sa 28 tačaka i iz njih su uklonjene odredbe koje su ukrajinski zvaničnici opisali kao neukrajinske.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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