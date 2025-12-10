Ukrajina finalizira dokument od 20 tačaka kojim će se definirati parametri za okončanje rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da Kijev finalizira dokument od 20 tačaka usmjeren na definiranje parametara za okončanje rata, s namjerom da ga uskoro dostavi SAD-u, javlja Anadolu. - Paralelno s tim, finaliziramo rad na 20 tačaka temeljnog dokumenta koji bi mogao definirati parametre za okončanje rata i očekujemo da ćemo ovaj dokument dostaviti Sjedinjenim Američkim Državama u bliskoj budućnosti nakon našeg zajedničkog rada s timom predsjednika Trampa (Trump) i partnerima u Evropi - rekao je Zelenski na Telegramu.

Ukrajinski predsjednik je rekao da trenutni diplomatski napori uključuju komunikaciju s partnerima "praktično 24/7" kako bi se identificirali realni koraci za okončanje sukoba, osiguravajući da je ishod pouzdan za Ukrajinu. Zelenski je također spomenuo i planirani razgovor s američkim zvaničnicima u vezi s odvojenim dokumentom koji detaljno opisuje proces poslijeratne obnove i ekonomskog razvoja Ukrajine. Govoreći o sastanku "koalicije voljnih", ukrajinski lider je naglasio produktivne napore za garantovanje buduće sigurnosti i sprečavanje ponavljanja napada iz Moskve.