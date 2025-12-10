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DOBITNA KOMBINACIJA

Izvučen džekpot od 142 miliona eura: Evo ko je bio sretne ruke i sa kojim brojevima

Ovo nije prvi veliki dobitak u Belgiji, u posljednjih nekoliko mjeseci

Izvučen džekpot. Facebook

A. O.

10.12.2025

Igrač iz Belgije osvojio je džekpot od 142 miliona eura u nagradnoj igri Euromillions, saopćila je tamošnja Nacionalna lutrija.

Izvučena je dobitna kombinacija brojeva 2, 8, 13, 29 i 49, sa dopunskim brojevima 2 i 11, prenosi dnevnik "Brasels tajms". Istovremeno, identitet pobjednika, koji je osvojio nevjerovatnih 142.433.804 eura, nije otkriven.

Ovo nije prvi veliki dobitak u Belgiji, u posljednjih nekoliko mjeseci. Prošlog septembra jedan igrač također je osvojio džekpot, koji je tada iznosio oko 130 miliona eura.

# DŽEKPOT
# IGRAČ
# BELGIJA
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