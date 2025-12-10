Tramp vrijeđao muslimansku kongresmenku: "Udala se za svog brata da bi ušla u Ameriku"

Predsjednik SAD-a Donald Tramp je krenuo u turneju američkim gradovima gdje planira govoriti o svom dosadašnjem mandatu, ali je na prvom pojavljivanju izazvao skandal kada je tokom obraćanja vrijeđao kongresmenku Ilhan Omar, kao i zemlju iz koje ona dolazi.

Omar je godinama jedna od najčešćih meta američke desnice, ponajviše zbog identiteta muslimanske imigrantice iz Somalije.

Tramp je sa govornice ponovio dobro poznatu, ali potpuno neutemeljenu teoriju zavjere raširenu u radikalnim desničarskim krugovima, tvrdeći da je Omar navodno bila “udala za svog brata” – što su nezavisne provjere više puta demantirale.