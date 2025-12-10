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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp vrijeđao muslimansku kongresmenku: "Udala se za svog brata da bi ušla u Ameriku"

Omar je u Americi ilegalno, trebamo je izbaciti, rekao je

Tramp: Vrijeđao muslimansku kongresmenku. AP

M. Až.

10.12.2025

Predsjednik SAD-a Donald Tramp je krenuo u turneju američkim gradovima gdje planira govoriti o svom dosadašnjem mandatu, ali je na prvom pojavljivanju izazvao skandal kada je tokom obraćanja vrijeđao kongresmenku Ilhan Omar, kao i zemlju iz koje ona dolazi.

Omar je godinama jedna od najčešćih meta američke desnice, ponajviše zbog identiteta muslimanske imigrantice iz Somalije.

Tramp je sa govornice ponovio dobro poznatu, ali potpuno neutemeljenu teoriju zavjere raširenu u radikalnim desničarskim krugovima, tvrdeći da je Omar navodno bila “udala za svog brata” – što su nezavisne provjere više puta demantirale.

- Ilhan Omar, ili kako se već zove, sa svojim malim turbanom. Ništa ne radi, samo se žali. Trebamo je se riješiti. Udala se za svog brata da bi ušla u Ameriku. Zamislite da sam se ja vjenčao sa svojom sestrom? Omar je u Americi ilegalno, trebamo je izbaciti - rekao je Tramp tokom govora.

Na meti njegovih napada našla se i Somalija, zemlja iz koje dolazi Omar, koju je opisao riječima da se tamo "ne zna šta znači riječ parlament".

- Nemaju ništa, nemaju vojsku ni policiju. Sami se brinu o ovom, ubijaju se po ulicama - dodao je američki predsjednik.

# SAD
# ILHAN OMAR
# DONALD TRUMP
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