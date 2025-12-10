Masijev prijedlog šokirao Evropu: Traži izlazak Amerike iz NATO-a

Kongresmen Tomas Masi izazvao je burne reakcije širom Evrope nakon što je predstavio prijedlog zakona kojim poziva Sjedinjene Američke Države da napuste NATO, uz tvrdnju da savez predstavlja "finansijski i diplomatski teret" za Washington.

Masi je u objavi na društvenoj mreži X poručio da je riječ o zastarjeloj organizaciji.

- NATO je relikt Hladnog rata. Trebali bismo se povući iz NATO-a i taj novac koristiti za odbranu naše zemlje, a ne socijalističkih država - rekao je Masi.

"Veliki rizik i trošak"

On je naveo da je NATO, osnovan s ciljem suprotstavljanja Sovjetskom Savezu, koštao američke poreske obveznike trilione dolara te da i dalje nosi rizik uvlačenja SAD-a u tuđe sukobe.

- Amerika ne bi trebala biti sigurnosna mreža svijeta, posebno kada bogate zemlje odbijaju plaćati za svoju vlastitu odbranu - napisao je kongresmen.

Prema tekstu zakona, evropske članice NATO-a imaju "dovoljno ekonomskih i vojnih kapaciteta" da se brinu o vlastitoj sigurnosti. Dodaje se i da članstvo SAD-a u Alijansi "nije u skladu s američkim nacionalnim interesima".

U dokumentu se navodi da su raspad Varšavskog pakta i Sovjetskog Saveza "fundamentalno promijenili sigurnosno okruženje u Evropi", čime je, prema Masiju, oslabljena relevantnost NATO-ove temeljne misije kolektivne odbrane. Također se podsjeća da je savez 1999. godine proširio članstvo na istok "uprkos gubitku strateške važnosti".

Trampova kritika

U istom političkom trenutku, američki predsjednik Donald Tramp u razgovoru za Politico kritikovao je evropske lidere, poručivši da nisu učinili dovoljno da se suoče s izazovima.

- Mislim da su slabi - rekao je Tramp, dodajući:

- Također mislim da žele biti previše politički korektni. Mislim da ne znaju šta da rade. Evropa ne zna šta da radi.

Zakonski prijedlog dolazi u periodu kada Tramp šalje oprečne poruke o NATO-u – od insistiranja da članice povećaju izdvajanja za odbranu sa dva na pet posto BDP-a, do upozorenja da bi zemlje koje ne ispune cilj mogle biti isključene iz saveza.