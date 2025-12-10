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AMERIČKI KONGRESMEN

Masijev prijedlog šokirao Evropu: Traži izlazak Amerike iz NATO-a

Trebali bismo se povući iz NATO-a i taj novac koristiti za odbranu naše zemlje, a ne socijalističkih država, rekao je

Tomas Masi. AP

M. Až.

10.12.2025

Kongresmen Tomas Masi izazvao je burne reakcije širom Evrope nakon što je predstavio prijedlog zakona kojim poziva Sjedinjene Američke Države da napuste NATO, uz tvrdnju da savez predstavlja "finansijski i diplomatski teret" za Washington.

Masi je u objavi na društvenoj mreži X poručio da je riječ o zastarjeloj organizaciji.

- NATO je relikt Hladnog rata. Trebali bismo se povući iz NATO-a i taj novac koristiti za odbranu naše zemlje, a ne socijalističkih država - rekao je Masi.

"Veliki rizik i trošak"

On je naveo da je NATO, osnovan s ciljem suprotstavljanja Sovjetskom Savezu, koštao američke poreske obveznike trilione dolara te da i dalje nosi rizik uvlačenja SAD-a u tuđe sukobe.

- Amerika ne bi trebala biti sigurnosna mreža svijeta, posebno kada bogate zemlje odbijaju plaćati za svoju vlastitu odbranu - napisao je kongresmen.

Prema tekstu zakona, evropske članice NATO-a imaju "dovoljno ekonomskih i vojnih kapaciteta" da se brinu o vlastitoj sigurnosti. Dodaje se i da članstvo SAD-a u Alijansi "nije u skladu s američkim nacionalnim interesima".

U dokumentu se navodi da su raspad Varšavskog pakta i Sovjetskog Saveza "fundamentalno promijenili sigurnosno okruženje u Evropi", čime je, prema Masiju, oslabljena relevantnost NATO-ove temeljne misije kolektivne odbrane. Također se podsjeća da je savez 1999. godine proširio članstvo na istok "uprkos gubitku strateške važnosti".

Trampova kritika

U istom političkom trenutku, američki predsjednik Donald Tramp u razgovoru za Politico kritikovao je evropske lidere, poručivši da nisu učinili dovoljno da se suoče s izazovima.

- Mislim da su slabi - rekao je Tramp, dodajući:

- Također mislim da žele biti previše politički korektni. Mislim da ne znaju šta da rade. Evropa ne zna šta da radi.

Zakonski prijedlog dolazi u periodu kada Tramp šalje oprečne poruke o NATO-u – od insistiranja da članice povećaju izdvajanja za odbranu sa dva na pet posto BDP-a, do upozorenja da bi zemlje koje ne ispune cilj mogle biti isključene iz saveza.

# NATO
# SAD
# THOMAS MASSIE
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