Filmska potjera u Njemačkoj: Policija jurila tinejdžera, pa nastao haos

U Kornvesthajmu, u blizini Štutgarta, tinejdžer je danas izazvao saobraćajni nesreću tokom bijega od policijske potere. U incidentu su povrijeđena dva policajca, a pričinjena je materijalna šteta od najmanje 30.000 eura, saopštila je lokalna policija.

Policijska potjera počela je oko 2:30 poslije ponoći, kada je patrola u Kornvesthajmu pokušala zaustaviti automobil koji se kretao bez upaljenih svjetala. Petnaestogodišnji vozač ubrzao je nakon što je primijetio policiju, prenosi Špigel.

Tokom bijega, tinejdžer je prvo udario u parkirani automobil, a potom i u policijsko vozilo koje je blokiralo raskrsnicu s upaljenom sirenom i trepćućim plavim svjetlima.

Policija je navela da su u nesreći lakše povrijeđeni policajac (31) i policajka (24).

Nakon sudara, tinejdžer i njegov suputnik (21) uhapšeni su bez otpora. Kako je maloljetnik vozio bez dozvole i postojala sumnja da je pod uticajem droge, naređeno je uzimanje uzorka krvi.