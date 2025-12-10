Amerika ide korak dalje: Evo što ćete vlastima morati otkriti da vas puste kao turista

Turistima iz brojnih zemalja mogao bi uskoro stići zahtjev da, kao uslov za ulazak u Sjedinjene Američke Države, dostave petogodišnju historiju svojih naloga na društvenim mrežama, navodi se u novom prijedlogu koji su predstavili američki zvaničnici.

Ovaj uslov odnosio bi se na sve koji imaju pravo boraviti u SAD-u do 90 dana bez vize, pod uslovom da ispune obrazac Elektronskog sistema za odobrenje putovanja (ESTA).

Otkako se predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) početkom januara vratio u Bijelu kuću, granice SAD-a postale su osjetno strože, a nacionalna sigurnost istaknuta je kao glavni razlog takvih mjera. Prema mišljenju analitičara, predložene izmjene mogle bi otežati dolazak potencijalnim posjetiocima ili narušiti njihova digitalna prava.

Veliki priliv

Pred narednu godinu Sjedinjene Države očekuju veliki priliv stranih turista, dijelom zato što će, zajedno s Kanadom i Meksikom, biti domaćin Svjetskog prvenstva u fudbalu, kao i zbog Olimpijskih igara 2028. godine u Los Anđelesu.

Prijedlog su podnijeli Agencija za carinu i zaštitu granice (CBP) te Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS), u čijem sastavu se CBP i nalazi. U dokumentu stoji da bi se od podnosilaca ESTA zahtjeva tražilo da navedu svoje objave s društvenih mreža iz proteklih pet godina, iako nije precizirano koje se tačno informacije očekuju.

Trenutni ESTA obrazac zahtijeva samo ograničene podatke i uplatu od 40 dolara. Pravo na ovu vrstu putne dozvole imaju državljani oko 40 zemalja, među kojima su Velika Britanija, Irska, Francuska, Australija i Japan, što im omogućava više ulazaka u SAD tokom dvogodišnjeg perioda.

Pored prikupljanja podataka s društvenih mreža, predložene promjene uključuju i zahtjev za telefonske brojeve korištene u posljednjih pet godina, email adrese korištene u posljednjih deset godina, kao i dodatne informacije o članovima porodice.

Obavezivanje stranih državljana

Ranija politika Trampove administracije već je obavezivala strane državljane da svoje profile na društvenim mrežama učine javnim prilikom apliciranja za studentske ili H1B vize za kvalifikovane radnike, čije su takse sada znatno veće. Službenicima je tada naloženo da provjeravaju osobe koje „podržavaju, zagovaraju ili pomažu strane terorističke organizacije, predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti ili učestvuju u nezakonitom antisemitskom uznemiravanju ili nasilju“.

U sklopu šireg napora da se pooštre granične politike, zvaničnici su nedavno najavili i mogućnost proširenja postojeće zabrane putovanja, koja trenutno obuhvata 19 zemalja iz Afrike, Bliskog istoka i Kariba. Ova najava stigla je nakon napada na dvojicu pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu, za koji je osumnjičen jedan Afganistanac.

Novi prijedlog o prikupljanju podataka putem ESTA obrasca otvoren je za komentare javnosti u narednih 60 dana.