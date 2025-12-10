SAD bi mogao preuzeti popunjavanje izraelskih vojnih zaliha nakon globalnih embarga na oružje

Prema pisanju Zeteo, godišnji američki Zakon o odbrani koji se trenutno razmatra u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država mogao bi obavezati SAD da nadoknadi sve potencijalne nedostatke u izraelskom naoružanju nastale nakon embarga koje su druge države uvele kao reakciju na agresiju na Gazu.

Otkako je Izrael 2023. započeo rat u Gazi, niz zemalja – među njima Japan, Kanada, Francuska, Italija i Španija – uveo je različite oblike zabrana na izvoz oružja prema Izraelu. Sjedinjene Države, koje već dugo podržavaju, finansiraju i naoružavaju izraelsku vojsku, mogle bi sada biti obavezane da popune sve vrste vojnih zaliha koje Izraelu nedostaju, kako stoji u odbrambenom zakonu predstavljenom u nedjelju navečer.

Odredba smještena duboko u nacrtu Zakona o nacionalnoj odbrani zahtijeva „stalnu procjenu posljedica međunarodnih embarga na oružje protiv Izraela i određivanje koraka potrebnih za otklanjanje nedostataka u odbrambenim kapacitetima“. Ova mjera nalazi se u prvoj trećini dokumenta koji broji gotovo 3.000 stranica.

Zakon se smatra jednim od ključnih i očekuje se njegov brz napredak, budući da obimni odbrambeni paketi u pravilu prolaze uz podršku obje stranke.

Ipak, ovakva provizija mogla bi predstavljati izazov za mnoge članove i članice Kongresa, s obzirom na izrazito nisku podršku Izraelu među američkim glasačima. To je posebno značajno imajući na umu da će naredne godine biti održani izbori za sva mjesta u Predstavničkom domu te za trećinu Senata SAD-a.