Tramp: Zaplijenili smo tanker kod obale Venezuele

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da su američke snage zaplijenile veliki naftni tanker kod obale Venezuele, što predstavlja najnoviji potez u pojačavanju pritiska na predsjednika te zemlje Nikolas Maduro.

- Zaplijenili smo upravo tanker kod obale Venezuele, veliki tanker, veoma veliki, zapravo najveći ikada zaplijenjeni - izjavio je Donald Tramp u Bijeloj kući.

Dodatne informacije nije otkrio, poput vlasnika tankera, već je samo rekao da je "zaplijenjen s veoma dobrim razlogom".

Novinari su ga pitali šta će dalje, a on je odgovorio da pretpostavlja kako će zadržati naftu.

Državna naftna kompanija Petroleos de Venezuela SA i venecuelska ministarstva za naftu i informiranje nisu odgovorila na zahtjeve za komentar.

Donald Tramp govorio je i o predsjedniku Gustav Petru iz Kolumbije, na šta je prvo istakao da o njemu nije razmišljao, ali je potom dodao:

- Imat će mnogo problema ako se ne opameti. Ako se ne opameti, bit će sljedeći. Ne volimo ljude koji ubijaju druge. Kolumbija je veliki proizvođač droge."