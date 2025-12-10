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Tramp: Zaplijenili smo tanker kod obale Venezuele

Novinari su ga pitali šta će dalje, a on je odgovorio da pretpostavlja kako će zadržati naftu

Tramp: Zaplijenili smo tanker kod obale Venezuele. AP

A. O.

10.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da su američke snage zaplijenile veliki naftni tanker kod obale Venezuele, što predstavlja najnoviji potez u pojačavanju pritiska na predsjednika te zemlje Nikolas Maduro.

- Zaplijenili smo upravo tanker kod obale Venezuele, veliki tanker, veoma veliki, zapravo najveći ikada zaplijenjeni - izjavio je Donald Tramp u Bijeloj kući.

Dodatne informacije nije otkrio, poput vlasnika tankera, već je samo rekao da je "zaplijenjen s veoma dobrim razlogom".

Novinari su ga pitali šta će dalje, a on je odgovorio da pretpostavlja kako će zadržati naftu.

Državna naftna kompanija Petroleos de Venezuela SA i venecuelska ministarstva za naftu i informiranje nisu odgovorila na zahtjeve za komentar.

Donald Tramp govorio je i o predsjedniku Gustav Petru iz Kolumbije, na šta je prvo istakao da o njemu nije razmišljao, ali je potom dodao:

- Imat će mnogo problema ako se ne opameti. Ako se ne opameti, bit će sljedeći. Ne volimo ljude koji ubijaju druge. Kolumbija je veliki proizvođač droge."

# SAD
# DONALD TRUMP
# NIKOLAS MADURO
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