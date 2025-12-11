Tramp zaprijetio predsjedniku Kolumbije: "Nadam se da sluša, on je sljedeći"

U srijedu je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) dodatno zaoštrio svoje prijetnje prema Kolumbiji, poručivši novinarima da se kolumbijski predsjednik Gustavo Petro nalazi kao sljedeća meta u regionalnoj kampanji Bijele kuće protiv trgovine drogom.

Premda je isprva izjavio da o Petru „nije pretjerano razmišljao“, Trampovi su komentari vrlo brzo prerasli u prijetnje.

Proširenje operacije

- Kolumbija proizvodi mnogo droge. Zato bi se bolje trebala dozvati pameti ili će biti sljedeća. On će biti sljedeći uskoro. Nadam se da sluša, on će biti sljedeći - rekao je Tramp.

Trampovi komentari predstavljaju oštru eskalaciju njegovih prijetnji protiv kolumbijskog predsjednika. U razgovoru za Politico ranije ove sedmice, američki predsjednik je spomenuo mogućnost proširenja svoje vojne operacije protiv trgovine drogom na Meksiko i Kolumbiju.

Tramp je nadgledao niz napada na brodove koji navodno prenose drogu u Karibima i Tihom okeanu od septembra, te pokrenuo ogromno gomilanje vojne moći uz obalu Venecuele u pokušaju da izvrši pritisak na predsjednika Nikolasa Madura da napusti vlast.

Porasle tenzije

Tenzije između Trampa i Petra porasle su ove jeseni usred agresivne američke kampanje protiv trgovine drogom u regiji.

Trampova administracija je decertificirala Kolumbiju kao partnera u kontroli droga i ukinula Petru vizu u septembru, smanjila pomoć zemlji i narednog mjeseca ga nazvala "ilegalnim dilerom droge".

Iako je Tramp jasno rekao da želi da Petro napusti funkciju, svoju želju bi mogao dobiti i bez sprovođenja prijetnji. Mandat kolumbijskog predsjednika je ograničen, a zemlja bi u maju trebala izaći na predsjedničke izbore.