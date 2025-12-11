Dobitnica Nobelove nagrade za mir potajno stigla u Oslo

Dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Korina Mačado (Corina Machado) stigla je u Oslo usred noći u četvrtak, rekao je čelnik Nobelovog odbora, nakon što nije uspjela stići u norveški glavni grad na vrijeme kako bi primila svoju nagradu na svečanosti održanoj nekoliko sati ranije.

Prkos zabrani

58-godišnja inženjerka potajno je napustila Venecuelu i krenula u Oslo prkoseći desetljetnoj zabrani putovanja koju su nametnule vlasti u njezinoj domovini i nakon što se više od godinu dana skrivala.

- Mogu potvrditi da je Maria Korina Mačado stigla u Oslo - rekao je Joergen Watne Frydnes okupljenima u predvorju Grand Hotela, gdje tradicionalno odsjedaju dobitnici Nobelove nagrade.

Njena kćerka, Ana Korina Sosa Mačado, primila je Nobelovu nagradu u njeno ime i održala govor u kojem je rekla da demokratije moraju biti spremne boriti se za slobodu kako bi preživjele.

Govoreći o pokojnom predsjedniku Hugu Čavezu (Chavezu), koji je izabran 1999. i bio na vlasti do svoje smrti 2013., rekla je: "Kada je za predsjednika izabran vođa vojnog udara protiv demokratije, mnogi su mislili da karizma može zamijeniti vladavinu prava".

- Režim je od 1999. bio posvećen demontiranju naše demokratije - uvjerena je Mačado.

Izašla brodom

Predsjednik Nicolas Maduro, na vlasti od 2013., tvrdi da ga američki predsjednik Donald Tramp (Trump) pokušava svrgnuti kako bi dobio pristup ogromnim venecuelskim rezervama nafte te da će se građani i oružane snage Venecuele oduprijeti svakom takvom pokušaju. Kada je Mačado u oktobru osvojila Nobelovu nagradu za mir, dijelom ju je posvetila Trampu, koji je i sam rekao da zaslužuje tu čast.

Povezala se s jastrebovima bliskima Trampu koji tvrde da je Maduro povezan s kriminalnim bandama koje predstavljaju izravnu prijetnju američkoj nacionalnoj sigurnosti, unatoč sumnjama koje je izrazila američka obavještajna zajednica.

Mačado je u utorak napustila Venecuelu brodom i otputovala na karipski otok Curacao, odakle je privatnim avionom otišla za Norvešku, prema osobi upoznatoj s tim pitanjem.

Izvor, koji je bio informiran iz Mačadinog tima, rekao je da je njen bijeg s venecuelanske obale organiziralo njezino osiguranje.

Maria Korina Mačado trebala je primiti nagradu u gradskoj vijećnici Osla u prisutnosti kralja Haralda ali nije uspjela stići u norvešku prijestolnicu na vrijeme za ceremoniju.

U gradskoj vijećnici u Oslu visio je veliki portret nasmijane Mačado. Publika je klicala i pljeskala kada je predsjednik Norveškog Nobelovog odbora Joergen Watne Frydnes tokom svog govora najavio da će Mačado doći u Oslo.

- Bit ću u Oslu, upravo sam na putu za Oslo - rekla je Mačado predsjedniku Nobelovog odbora Joergenu Watneu Frydnesu u audio snimci koju je objavio Norveški Nobelov institut.