Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je nakon izvještaja šefa kijevske vanjske obavještajne službe, da Rusija i Kina poduzimaju korake za intenziviranje suradnje.

Zelenski je rekao da koraci uključuju promjene od strane Rusije kako bi se odrekla nekih aspekata svog suvereniteta u korist Pekinga.

- Mi primjećujemo da Kina poduzima korake za intenziviranje suradnje s Rusijom, uključujući i u vojno-industrijskom sektoru. Partnerske obavještajne službe imaju slične informacije - objavio je na platformi X.