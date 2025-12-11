Zelenski: U historiji Rusije nikada niko nije toliko ovisio o Kini

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je nakon izvještaja šefa kijevske vanjske obavještajne službe, da Rusija i Kina poduzimaju korake za intenziviranje suradnje.
Zelenski je rekao da koraci uključuju promjene od strane Rusije kako bi se odrekla nekih aspekata svog suvereniteta u korist Pekinga.
- Mi primjećujemo da Kina poduzima korake za intenziviranje suradnje s Rusijom, uključujući i u vojno-industrijskom sektoru. Partnerske obavještajne službe imaju slične informacije - objavio je na platformi X.
Kasnije, u svom večernjem video obraćanju, Zelenski je primijetio da je izvještaj, usmjeren na stanje ruske privrede, otkrilo "rastuću ovisnost Rusije o Kini".
- U ruskoj historiji niko nikada nije u tolikoj mjeri predao suverenitet Kini ili bilo kojoj drugoj jačoj naciji. Zapanjujuće je koliko Putin plaća samo da bi izbjegao završetak ovog rata. Ali svijet još uvijek ima dovoljno snage da završi ovaj rat, da prisili Rusiju da to učini - kazao je.
Rusija i Kina sklopile su strateško partnerstvo "bez ograničenja" neposredno prije invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu u februaru 2022.
Taj je sporazum od tada učvršćen daljnjim zajedničkim izjavama, uključujući onu iz maja 2023., u kojoj se proglašava bliža suradnja u područjima od svemira do odbrane i međunarodnih odnosa, uključujući Ukrajinu i Tajvan.