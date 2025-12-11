Mask: "Da nisam radio za DOGE, ljudi ne bi palili automobile"

Ilon Mask govorio je u intervjuu o svom radu na čelu neformalnog Odjela za efikasnost vlade (DOGE) te istaknuo da su njegovi napori bili samo donekle uspješni i da ne bi ponovo radio isto.

Direktor Tesle i SpaceX-a, koji je također vlasnik društvene mreže X, ipak je uopšteno odbranio kontroverznu privremenu agenciju predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump), koju je Mask napustio u proljeće, prije nego što je zvanično ugašena prošlog mjeseca.

Ipak, Mask se požalio koliko je teško brzo preoblikovati saveznu vladu, te je priznao koliko su njegove kompanije trpjele zbog njegovog rada u DOGE-u i nepopularnosti tog angažmana.

Kejti Miler (Katie Miller), koja je nekada radila kao glasnogovornica DOGE-a u svom podcastu pitala ga je da li bi sve ponovio.

- Mislim da ne. Umjesto da radim DOGE, radio bih na svojim kompanijama - kazao je.

Dodao je da, da nije radio na tome, "ljudi ne bi palili automobile", što je referenca na masovne proteste protiv Maska i njegove kompanije Tesla tokom njegovog rada u vladi.