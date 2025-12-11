Tramp planira uložiti u Rusiju i obnoviti dotok nafte u Evropu

Plan Donalda Trampa (Trump) predsjednika SAD za mir u Ukrajini uključuje prijedloge za obnavljanje ruskih energetskih tokova u Evropu, velika američka ulaganja u ruske rijetke minerale i energiju te korištenje zamrznute ruske državne imovine, piše Wall Street Journal.

Detaljno opisani

Novine navode da su prijedlozi detaljno opisani u dodacima mirovnom planu predanim evropskim kolegama posljednjih sedmica.

Oni uključuju plan da američke finansijske kompanije i druga poduzeća iskoriste 200 milijardi dolara zamrznute ruske državne imovine za projekte u Ukrajini, među kojima veliki novi podatkovni centar koji bi pokretala nuklearna elektrana Zaporižje koju sada kontroliraju ruske snage, navodi list.

Američke kompanije ulagale bi u ruske strateške sektore poput vađenja rijetkih metala i bušenja nafte na Arktiku, dok bi se ruski energetski tokovi u zapadnu Evropu i svijet obnovili, dodaje se.

Novine navode da je jedan neidentificirani evropski dužnosnik uporedio predložene energetske sporazume između SAD i Rusije s ekonomskom verzijom konferencije na Jalti iz 1945. godine.

Na tom su sastanku pobjednici Drugog svjetskog rata - Sovjetski Savez, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija - podijelili svoje interesne sfere u Europi.

Zaplijenili tanker

SAD je zaplijenio tanker s naftom uz obalu Venecuele, rekao je u srijedu predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp, pojačavajući napetosti s Caracasom potezom koji je podigao i cijene nafte.

- Upravo smo zaplijenili tanker na obali Venezuele, veliki tanker, vrlo velik, najveći ikad, zapravo, i događaju se druge stvari - rekao je Tramp.

Na pitanje što će se dogoditi s naftom, Tramp je rekao: "Zadržat ćemo je, pretpostavljam."

Zapljena bi mogla signalizirati intenziviranje napora u borbi protiv izvoza venecuelske nafte, glavnog izvora prihoda te zemlje.

To je prva poznata akcija protiv tankera s naftom otkako je Tramp naredio masovno gomilanje američke vojske u regiji i izvršio napade na brodove za koje je postojala sumnja da prevoze drogu. Te su operacije koje su izazvale zabrinutost među zastupnicima demokrata i pravnim stručnjacima.

Tri američka dužnosnika, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekla su da je operaciju vodila američka obalska straža. Nisu imenovali tanker, zastavu zemlje pod kojom je plovio niti gdje se tačno zapljena dogodila.

Britanska grupa za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard izjavila je da se vjeruje da je tanker Skipper zaplijenjen kod Venecuele rano u srijedu. SAD je uveo sankcije tankeru zbog, kako je Vašington naveo, umiješanosti u iransku trgovinu naftom kada se zvao Adisa.

Venecuelski predsjednik Nicolas Maduro u srijedu je govorio na obilježavanju spomena na vojnu bitku, no nije se osvrnuo na izvještaje o zapljeni tankera.

Maduro je utvrdio da je cilj američkog vojnog gomilanja svrgnuti ga s vlasti i preuzeti kontrolu nad ogromnim rezervama nafte te zemlje OPEC-a.

Terminske cijene nafte porasle su nakon vijesti o zapljeni. Cijene sirove nafte Brent porasle su za 27 centi, odnosno 0,4 posto, i zaključile se na 62,21 dolara po barelu, dok su terminske cijene američke sirove nafte West Texas Intermediate porasle za 21 cent, također 0,4 posto, i završile na 58,46 dolara po barelu.