Američki kongres u odbranu ulaže 900 milijardi dolara

Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je Zakon o odbrambenoj politici vrijedan 900 milijardi dolara, koji oba doma Kongresa nastoje da izglasaju prije kraja godine.

Zakon, kojim se utvrđuju odbrambeni prioriteti i nivoi potrošnje za Ministarstvo odbrane i programe nacionalne bezbjednosti, usvojen je dvostranačkom većinom od 312 glasova "za" i 112 "protiv", piše CBS.

Procedura pred usvajanje bila je praćena tenzijama, dok se predsjednik Predstavničkog doma Majk Džonson suočavao sa podjelama unutar republikanske većine.