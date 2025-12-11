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NASTOJE DA IZGLASAJU

Američki kongres u odbranu ulaže 900 milijardi dolara

Procedura pred usvajanje bila je praćena tenzijama

Predstavnički dom SAD. Facebook

Dž. R.

11.12.2025

Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je Zakon o odbrambenoj politici vrijedan 900 milijardi dolara, koji oba doma Kongresa nastoje da izglasaju prije kraja godine.

Zakon, kojim se utvrđuju odbrambeni prioriteti i nivoi potrošnje za Ministarstvo odbrane i programe nacionalne bezbjednosti, usvojen je dvostranačkom većinom od 312 glasova "za" i 112 "protiv", piše CBS.

Procedura pred usvajanje bila je praćena tenzijama, dok se predsjednik Predstavničkog doma Majk Džonson suočavao sa podjelama unutar republikanske većine.

# KONGRES
# ODBRANA
# SAD
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