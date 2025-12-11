SAD i Japan zajedničkim preletom aviona odgovorili na akcije Kine i Rusije

Samo nekoliko sati nakon što su u blizini obala Japana uočeni ruski i kineski borbeni avioni, SAD i Japan održali su zajedničke patrole borbenim avionima.
Američki bombarderi sposobni za nošenje nuklearnog oružja preletjeli su Japansko more zajedno s japanskim borbenim avionima u srijedu u demonstraciji sile nakon kineskih i ruskih vježbi u nebu i morima oko Japana i Južne Koreje.
- Japan i SAD su ponovno potvrdili svoju snažnu odlučnost da spriječe svaki jednostrani pokušaj promjene statusa quo silom i potvrdili spremnost i Snaga samoodbrane (SDF) i američkih snaga - saopćeno je iz Ministarstva odbrane Japana.
Let dva američka strateška bombardera B-52 s tri japanska nevidljiva lovca F-35 i tri aviona F-15 za osiguranje nadmoći u zraku bio je prvi put da je SAD potvrdio svoje vojno prisustvo otkako je Kina prošle sedmice započela vojne vježbe u regiji.
Patrola je uslijedila nakon zajedničkog leta kineskih i ruskih strateških bombardera u Istočnom kineskom moru i zapadnom Pacifiku u utorak i odvojenih vježbi kineskih nosača aviona koje su navele Japan da podigne avione za koje Tokio tvrdi da su bili ciljani radarskim zracima.
Regionalne tenzije su porasle otkako je japanska premijerka Sanae Takaiči (Takaichi) prošlog mjeseca izazvala spor s Pekingom svojim komentarima o tome kako bi Tokio mogao reagovati na hipotetički kineski napad na Tajvan.