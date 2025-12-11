SAD i Japan zajedničkim preletom aviona odgovorili na akcije Kine i Rusije

Samo nekoliko sati nakon što su u blizini obala Japana uočeni ruski i kineski borbeni avioni, SAD i Japan održali su zajedničke patrole borbenim avionima.

Američki bombarderi sposobni za nošenje nuklearnog oružja preletjeli su Japansko more zajedno s japanskim borbenim avionima u srijedu u demonstraciji sile nakon kineskih i ruskih vježbi u nebu i morima oko Japana i Južne Koreje.

- Japan i SAD su ponovno potvrdili svoju snažnu odlučnost da spriječe svaki jednostrani pokušaj promjene statusa quo silom i potvrdili spremnost i Snaga samoodbrane (SDF) i američkih snaga - saopćeno je iz Ministarstva odbrane Japana.