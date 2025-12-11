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NJEMAČKI KANCELAR

Merc najavio novi mirovni plan za Ukrajinu koji rješava teritorijalna pitanja

Kaže da su Kijev i evropski saveznici pripremili novi mirovni prijedlog za Ukrajinu i razgovarali o njemu s američkim predsjednikom Trampom

Zelenski i Merc. AP

Anadolija

11.12.2025

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je u četvrtak da su Kijev i evropski saveznici pripremili novi mirovni prijedlog za Ukrajinu koji rješava teritorijalna pitanja, a o kojem će se razgovarati s Amerikancima tokom vikenda, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Berlinu, Merc je otkrio da su on, francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i britanski premijer Kir (Keir) Starmer razgovarali o novom mirovnom prijedlogu s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) u srijedu tokom telefonskog razgovora.

- Glavno pitanje je koje teritorijalne ustupke je Ukrajina spremna napraviti. Međutim, to je pitanje na koje moraju prvenstveno odgovoriti (...) ukrajinski predsjednik i ukrajinski narod, što smo također jasno rekli predsjedniku Trampu - rekao je Merc.

- I ako sada nastavimo s ovim procesom kako ga zamišljamo, bit će razgovora sa SAD-om tokom vikenda. A onda bi se početkom sljedeće sedmice ovdje u Berlinu mogao održati sastanak. Da li će SAD učestvovati uveliko zavisi od izrade zajedničkog dokumenta - dodao je.

# EMMANUEL MACRON
# SAD
# FRIEDRICH MERZ
# NJEMAČKA
# RUSIJA
# UKRAJINA
# KEIR STARMER
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