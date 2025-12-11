Merc najavio novi mirovni plan za Ukrajinu koji rješava teritorijalna pitanja

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je u četvrtak da su Kijev i evropski saveznici pripremili novi mirovni prijedlog za Ukrajinu koji rješava teritorijalna pitanja, a o kojem će se razgovarati s Amerikancima tokom vikenda, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Berlinu, Merc je otkrio da su on, francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i britanski premijer Kir (Keir) Starmer razgovarali o novom mirovnom prijedlogu s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) u srijedu tokom telefonskog razgovora.