Snimak koji ledi krv u žilama: Padobranac visio s aviona na 4.600 metara i čudom se spasio u posljednjem trenutku

Padobranac je preživio incident koji se dogodio južno od Cairnsa tokom akrobacije u septembru, ali je snimak tek sada objavljen nakon istrage koju je proveo nadzorni organ za sigurnost u transportu.

Snimak koji ledi krv u žilama, a koji su objavile australske vlasti, prikazuje trenutak kada je padobranac ostao visiti hiljadama metara u zraku nakon što mu se padobran zakačio za rep aviona.

Planovi da 16 padobranaca formira formaciju na visini od 15.000 stopa (oko 4.600 metara), dok ih snima kameraman, pretvorili su se u užas u samo nekoliko sekundi nakon što je prvi učesnik stigao do izlaza iz aviona.

Video koji je objavio Australski biro za sigurnost transporta prikazuje kako se aktivirao rezervni padobran učesnika nakon što se ručka zakačila za krilnu zakrilicu aviona.

Padobranac je zatim izbačen unazad, pri čemu su mu noge udarale u avion, dok se narandžasti rezervni padobran omotavao oko repa letjelice.

Padobranac je usput udario i kameramana koji je sjedio na rubu aviona i pripremao se da skoči, gurnuvši ga u slobodan pad, navodi se u izvještaju Biroa, koji nije sadržavao imena, starosne podatke ni spol.

Na snimku se vidi kako padobranac nakratko stavlja ruke na kacigu, kao da je u šoku. Dok je visio iznad zastrašujućeg ponora, prerezao je konopce rezervnog padobrana specijalnim nožem i oslobodio se, navodi se u izvještaju.

Zatim je aktivirao glavni padobran i sigurno sletio na tlo.

- Nošenje sigurnosnog noža, iako to nije regulatorni zahtjev, moglo bi spasiti život u slučaju prerane aktivacije rezervnog padobrana - izjavio je glavni komesar Biroa Angus Mičel.

Rep aviona bio je "značajno oštećen" u incidentu, a pilot je imao ograničenu kontrolu nad letjelicom. Poslao je mayday poziv u pomoć, ali je ipak uspio sigurno prizemljiti avion.