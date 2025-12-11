Rute upozorava: Mi smo sljedeća meta Rusije, moramo biti spremni za rat kakav su osjetili naši djedovi i pradjedovi

Generalni sekretar NATO-a, Mark Rute (Rutte), govorio je o mogućem sukobu NATO-a i Rusije, naglašavajući da je Alijansa već u ratu i da su sve članice u opasnosti.

Tokom govora u Berlinu, Rute je istakao da mnoge saveznice NATO-a ne shvataju ozbiljnost ruske prijetnje u Evropi i da je potrebno brzo povećati izdvajanja i proizvodnju za odbranu kako bi se spriječio rat u razmjerima kakve su doživjele prošle generacije.

- Mi smo sljedeća meta Rusije. I već smo u opasnosti. Kad sam postao generalni sekretar NATO-a prošle godine, upozorio sam da ono što se dešava u Ukrajini može da se desi i zemljama saveznicama. Da se moramo prebaciti na ratni način razmišljanja - rekao je Rutte.

Prema njegovim riječima, "previše ljudi je zadovoljno, previše ljudi ne osjeća hitnost", te je dodao da "previše ljudi vjeruje da je vrijeme na našoj strani".

- Trebamo biti spremni. Jer na kraju ovog prvog kvartala 21. vijeka, konflikti se više ne vode na daljinu. Konflikt je na našim vratima. Rusija je vratila rat u Evropu. I moramo biti spremni na razmjere rata koje su naši djedovi i bake pretrpjeli - poručio je Rute.

Rute je naveo i da predsjednik SAD-a Donald Tramp želi okončati rat u Ukrajini, ističući da je on jedini koji može natjerati Putina za pregovarački sto.