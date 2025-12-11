Buduća kraljica Švedske u borbenom avionu: Završila vojnu obuku

U sklopu specijalističke obuke u švedskim oružanim snagama, Nj.K.V. prestolonasljednica Viktorija učestvovala je u vježbi Švedskog ratnog vazduhoplovstva (Flygvapnet), i to ni manje ni više nego u kokpitu višenamenskog borbenog aviona JAS39 Gripen, piše Telegraf.

Tokom vježbe, koja je organizovana u 212. lovačkoj eskadrili (212 Stridsflygdivisionen) Nurboten vinga (Norrbotten Wing, F 21), princeza Viktorija imala je priliku da "iz prve ruke vidi kako se planiraju i sprovode operacije vazduhoplovstva", učestvujući u simuliranoj vazdušnoj borbi protiv dva "neprijateljska" aviona. Let je izveden "pod nadzorom komandanta eskadrile“, a prestolonasljednica je aktivno pratila taktiku i koordinaciju četvorke aviona u zadatku odbrane švedskih mostova, navode švedske oružane snage.

Ono što je u slučaju princeze Viktorije posebno zanimljivo jeste da po svemu sudeći nije riječ o uobičajenom promotivnom letu, kakve političari često realizuju radi publiciteta u vojsci i vazduhoplovstvu, ali i široj javnosti.

Posebna obuka

Tokom prethodne dvije godine, princeza Viktorija pohađala je posebnu oficirsku obuku na Vojnoj akademiji, tokom koje je stekla osnovno vojno obrazovanje i dobila čin potporučnika.

Nakon formalne obuke, "odlučila je da se fokusira na produbljivanje znanja u vazduhoplovstvu, a u planu je da naredne godine obavi sličnu specijalizaciju i u kopnenim jedinicama", saopštavaju švedske oružane snage na svojim zvaničnim kanalima.

Prije leta u Gripenu, učesnici su prošli teorijsku pripremu o vođenju vazdušnih operacija, uključujući planiranje, komandovanje i simulacije u kontroliranom okruženju. Navodi se da je prestolonasljednica Viktorija "isprobala različite simulatore i učestvovala u praktičnim prikazima protivvazdušne odbrane u PVO centru u Halmstadu", gdje su demonstrirani sistemi poput Patriot i integrisani NATO sistemi protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane.

Poseban dio obuke uključivao je rad sa antidronskim sistemom LOKE, razvijenim za brzo reagovanje i zaštitu od bespilotnih letjelica, koji je princeza Viktorija "imala priliku da testira u kontrolisanim uslovima".

Pored vazduhoplovnih jedinica, specijalistička obuka obuhvatila je i posjetu Swedish Space Corporation (SSC) i bazi za kosmičke operacije Esrange u Kiruni.

Političari, krunisane glave i javne ličnosti širom svijeta često se pojavljuju kao putnici – piloti ih ponekad pomalo sarkastično nazivaju "kofe"“ – u borbenim avionima.

Piloti političari

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin nedavno je "vozio" strateški bombarder Tupolev-160 Beli labud, a tadašnji ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac leteo je dva puta u avionima RViPVO: jednom u MiG-29, kada je „bio kopilot“ generalu Nebojši Đukanoviću, a drugi put u Super Galebu G-4 pred aeromiting na Batajnici "da se uvjeri da je sve spremno“.

Posebno mjesto zauzimaju letovi državnika koji su imali pilotsku karijeru prije politike, poput aktuelnog bugarskog predsjednika Rumena Radeva, koji je bio pilot MiG-21 i MiG-29 i komandant Bugarskog ratnog vazduhoplovstva. Sličan primjer je Ezer Vajzman, pilot-lovac i komandant izraelskog ratnog vazduhoplovstva, kasnije izabran za predsjednika Izraela. Egipatski predsjednik Hosni Mubarak završio je vazduhoplovnu akademiju, školovao se u Sovjetskom Savezu i bio pilot bombardera, prema dostupnim podacima.

Članovi britanske kraljevske porodice takođe imaju dugu tradiciju služenja: princ Endrju leteo je helikopter Sea King u sastavu Kraljevske mornarice tokom rata na Foklandima; princ Hari leteo je borbeni helikopter AH-64 Apache, između ostalog i u Avganistanu; a princ – danas kralj – Čarls obučavan je u RAF na avionima Chimpuk, Jet Provost i BAe Hawk, a službovao je kao pilot helikoptera Westland Wessex u mornarici.