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SUPRUGA ULETILA U STAN

Video / Imala aferu sa muškarcem pa jedva spasila živu glavu: U miniću visila s 10. sprata

Žena zatim pokušava da se spusti niz usku cijev, ali joj noga sklizne

Žena bježala iz stana muškarca. Screenshot

A. O.

11.12.2025

Nesvakidašnja priča stiže iz Kine, što dokazuje i dramatičan videosnimak žene kako se spušta niz fasadu solitera.

Video je postao viralan i šokirao korisnike društvenih mreža u svijetu. Zabilježen je 30. novembra u stambenom kompleksu u južnoj pokrajini Guangdung, prenosi SCMP.

Na snimku se vidi žena duge crne kose, obučena u mini suknju, kako se drži za vanjske zidove i vodovodne cijevi zgrade, navodno na 10. spratu.

Lokalni mediji prenose da je, navodno, imala aferu sa muškarcem koji živi u tom stanu.

Kada se njegova supruga neočekivano vratila kući navodni ljubavnik je panično tražio da se sakrije na terasi, ili izađe kroz prozor, kako ne bi bila otkrivena. Ova informacija nije potvrđena i ostaje u domenu spekulacija.

Na snimku vidimo ženu koja u jednoj ruci drži telefon, dok se drugom nesigurno pridržava za cijev na vanjskom zidu zgrade. U jednom trenutku, kratko razgovara sa muškarcem koji je bez majice, prije nego što on nestane iz kadra.

Žena zatim pokušava da se spusti niz usku cijev, ali joj noga sklizne. Srećom, uspjeva da se dočeka na ivicu balkona, čvrsto se držeći za cijev i zaustavljajući pad.

Svjesna da je zaglavljena i da ne može sama dalje, pomjera se u stranu i kuca na prozor komšije na devetom spratu. Nakon nekoliko trenutaka, čovjek otvara prozor i uvlači je unutra, vjerovatno joj spašavajući život.

Lokalna policija još nije izdala zvanično saopćenje o incidentu.

# KINA
# AFERA
# ŽENA
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