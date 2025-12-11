Video / Imala aferu sa muškarcem pa jedva spasila živu glavu: U miniću visila s 10. sprata

Nesvakidašnja priča stiže iz Kine, što dokazuje i dramatičan videosnimak žene kako se spušta niz fasadu solitera.

Video je postao viralan i šokirao korisnike društvenih mreža u svijetu. Zabilježen je 30. novembra u stambenom kompleksu u južnoj pokrajini Guangdung, prenosi SCMP.

Na snimku se vidi žena duge crne kose, obučena u mini suknju, kako se drži za vanjske zidove i vodovodne cijevi zgrade, navodno na 10. spratu.

Lokalni mediji prenose da je, navodno, imala aferu sa muškarcem koji živi u tom stanu.

Kada se njegova supruga neočekivano vratila kući navodni ljubavnik je panično tražio da se sakrije na terasi, ili izađe kroz prozor, kako ne bi bila otkrivena. Ova informacija nije potvrđena i ostaje u domenu spekulacija.

Na snimku vidimo ženu koja u jednoj ruci drži telefon, dok se drugom nesigurno pridržava za cijev na vanjskom zidu zgrade. U jednom trenutku, kratko razgovara sa muškarcem koji je bez majice, prije nego što on nestane iz kadra.