Procurila proširena Trampova strategija: Evo koje zemlje želi odvojiti od EU

Neslužbena verzija Strategije nacionalne sigurnosti (NSS) administracije Donalda Trumpa otkriva radikalne planove za napuštanje tradicionalnih savezništava i stvaranje novih, zasnovanih na kulturnim vrijednostima. Dokument, koji je kružio prije nego što je Bijela kuća objavila zvaničnu verziju, detaljno opisuje povlačenje SAD-a iz odbrane Evrope i novi fokus na zapadnu hemisferu, piše portal Defense One.

U tekstu, koji poziva na „snažne, tradicionalne porodice“ i „oživljavanje američkog duhovnog i kulturnog zdravlja“, strategija se značajno razlikuje ne samo od prethodnih verzija, već čak i od one iz Trumpovog prvog mandata.

Iako se ključne tačke - poput nadmetanja s Kinom - podudaraju s deklasificiranom verzijom, neobjavljeni dokument predlaže nova sredstva za ostvarivanje američkog uticaja na globalnoj sceni.

„Učinimo Evropu ponovo velikom“

Dok javno objavljena strategija poziva na kraj „stalno rastućeg NATO-a“, puna verzija detaljnije objašnjava kako bi Trumpova administracija željela „učiniti Evropu ponovo velikom“, istovremeno očekujući da se evropske članice naviknu na znatno manju američku vojnu podršku.

Polazeći od pretpostavke da se Evropa suočava s „civilizacijskim nestajanjem“ zbog svoje politike imigracija i „cenzure slobode govora“, strategija predlaže da SAD svoje odnose u Evropi fokusira na nekoliko zemalja s, pretpostavlja se, desničarskim administracijama i političkim pokretima.

Austrija, Mađarska, Italija i Poljska navedene su kao države s kojima SAD treba „intenzivnije sarađivati… s ciljem da ih udalji od Evropske unije“.

„Trebali bismo podržavati stranke, pokrete te intelektualne i kulturne ličnosti koje teže suverenitetu i očuvanju/obnovi tradicionalnog evropskog načina života… dok god ostaju proamerički orijentisani“, navodi se u dokumentu.

C5 - novo tijelo velikih sila

Podsjetimo, predsjednik Trump je tokom ljeta izjavio da je izbacivanje Rusije iz Grupe osam – današnje G7 – bila „velika greška“, te je predložio proširenje na „G9“ uključivanjem Kine.

Nova strategija ide korak dalje, predlažući formiranje zajednice velikih sila koja ne bi bila ograničena zahtjevima G7 da članice moraju biti bogate i demokratski uređene.

Strategija predlaže formiranje „Jezgre 5“ (C5), koju bi činile SAD, Kina, Rusija, Indija i Japan, a koja bi se redovno sastajala na samitima. Prva tačka predloženog dnevnog reda tiče se sigurnosti Bliskog istoka, posebno normalizacije odnosa između Izraela i Saudijske Arabije.

Kraj američke hegemonije

Puna verzija strategije takođe se bavi „neuspjehom“ američke hegemonije – pojmom koji se ne spominje u javno objavljenoj verziji.

„Hegemonija je pogrešan cilj i nikada nije bila ostvariva“, navodi dokument, referirajući se na ideju da jedna država vodi svijet, dok se ostale dobrovoljno usklađuju s njenim interesima.

„Nakon završetka Hladnog rata, američka vanjskopolitička elita uvjerila je samu sebe da je trajna globalna dominacija SAD-a u najboljem interesu zemlje“, piše u dokumentu.

„Ipak, pitanja drugih država su naša briga samo ako njihove aktivnosti direktno ugrožavaju naše interese.“ Ovim obrazloženjem administracija pravda povlačenje SAD-a iz odbrane Evrope i preusmjeravanje fokusa na prijetnje poput narkokartela u Venezueli.

Dokument dodaje da SAD ne bi trebale same rješavati globalne krize, ali ni dopustiti Kini i Rusiji da preuzmu američko vodstvo. Umjesto toga, predlaže se oslanjanje na „regionalne prvake“ za očuvanje stabilnosti.

„Nagradit ćemo i ohrabriti vlade, političke stranke i pokrete u regiji koji su široko usklađeni s našim načelima i strategijom“, zaključuje se u dokumentu.

Bijela kuća sve demantira

Nakon objave članka, Bijela kuća je demantirala postojanje bilo kakve druge verzije strategije osim zvanične.

„Ne postoji nikakva alternativna, privatna ili klasificirana verzija“, izjavila je glasnogovornica Anna Kelly za Defense One. „Predsjednik Trump je transparentan i potpisao je jednu Strategiju nacionalne sigurnosti, koja jasno nalaže američkoj vladi da provede njegove definisane principe i prioritete.“

Kelly je dodala i da „sve ostale takozvane ‘verzije’ cure od ljudi udaljenih od predsjednika, koji – poput ovog ‘novinara’ – nemaju pojma o čemu govore.“