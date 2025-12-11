Putin potvrdio podršku Rusije Venecueli u razgovoru s Madurom

Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je podršku Karakasu u razgovoru sa svojim venecuelanskim kolegom Nikolasom Madurom u četvrtak, javlja Anadolu.

U saopćenju Kremlja navodi se da su Putin i Maduro razmijenili mišljenja o pitanjima vezanim za daljnji razvoj odnosa u skladu sa sporazumom o strateškom partnerstvu i saradnji koji je stupio na snagu u novembru.

- Vladimir Putin izrazio je solidarnost s venecuelanskim narodom i potvrdio podršku politici Madurove vlade usmjerenoj na zaštitu nacionalnih interesa i suvereniteta usred rastućih vanjskih pritisaka - navodi se.

Ponovno je potvrđena obostrana posvećenost dosljednoj provedbi zajedničkih projekata u trgovinsko-ekonomskoj, energetskoj, finansijskoj, kulturno-humanitarnoj i drugim sferama, navodi se u saopćenju.