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INDIJSKI PREMIJER

Modi nakon razgovora s Trampom: Indija i SAD će raditi zajedno za globalni mir

Telefonski razgovor indijskog premijera s američkim predsjednikom uslijedio je nakon što je Modi prošle sedmice ugostio ruskog predsjednika

Modi i Tramp. AP

Anadolija

11.12.2025

Indijski premijer Narendra Modi u četvrtak je izjavio da će ta južnoazijska nacija i SAD nastaviti raditi zajedno za globalni mir, stabilnost i prosperitet.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je prethodno tokom dana telefonom razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

- Imao sam vrlo topao i zanimljiv razgovor s predsjednikom Trampom. Pregledali smo napredak u našim bilateralnim odnosima i razgovarali o regionalnim i međunarodnim dešavanjima - rekao je Modi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

- Indija i SAD će nastaviti raditi zajedno za globalni mir, stabilnost i prosperitet - dodao je.

Telefonski poziv s američkim predsjednikom uslijedio je nakon što je Modi prošle sedmice ugostio ruskog predsjednika Vladimira Putina na godišnjem samitu u Nju Delhiju.

Trampova administracija uvela je kažnjavajuće carine od 50 posto na indijski uvoz, dijelom zbog njene kupovine ruske nafte usred rata u Ukrajini.

Modijev poziv s Trampom također je uslijedio dok su dvije strane vodile trgovinske razgovore u Nju Delhiju u srijedu.

Američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir je u utorak izjavio da su ponude koje je Indija iznijela najbolje koje su ikada primili kao zemlja, tako da misli da je to održivo alternativno tržište.

# INDIJA
# NARENDRA MODI
# SAD
# DONALD TRUMP
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