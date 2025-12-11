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ŠEF RUSKE DIPLOMATIJE

Lavrov: Spremni smo dati pisane garancije da nemamo agresivne planove prema NATO-u i EU

Spremni smo formalizirati odgovarajuće garancije u pisanom, pravnom dokumentu, rekao je

Lavrov: Nemamo agresivne planove. Anadolija

Anadolija

11.12.2025

Rusija je u četvrtak ponovila da nema "agresivne planove" protiv članica NATO-a ili Evropske unije i da je spremna to garantovati i u pisanom obliku, javlja Anadolu.

- Nemamo agresivne planove, što je predsjednik (Vladimir Putin) jasno rekao, ni protiv NATO-a ni protiv članica EU. Spremni smo formalizirati odgovarajuće garancije u pisanom, pravnom dokumentu. Naravno, na kolektivnoj i reciprocitetnoj osnovi - izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov obraćajući se na okruglom stolu u Moskvi s ambasadorima i predstavnicima međunarodnih organizacija.

Lavrov je rekao da su nedavni razgovori između ruskog predsjednika Vladimira Putina i posebnog izaslanika američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiva Vitkofa, u Moskvi riješili "nesporazume i pogrešne komunikacije" koje su nastale između dvije zemlje nakon samita na Aljasci u augustu.

Dodao je da ruska strana nastavlja graditi na razumijevanjima postignutim s Vašingtonom na tom samitu, u okviru čega su, kako je rekao, prenijeli "dodatne prijedloge" u vezi s kolektivnim sigurnosnim garancijama.

- Razumijemo da se razgovori o sigurnosnim garancijama ne mogu ograničiti samo na Ukrajinu - rekao je.

Lavrov je naveo da je Rusija spremna razmotriti sve raspoložive prijedloge "formulisane u kolektivnom kontekstu" koji bi doveli do zaključivanja pravno obavezujućih sporazuma, ističući: "Ne želimo da jedna kriza odmah bude praćena drugom."

Također je optužio zapadne zemlje da nastoje "iskoristiti" rat Rusije i Ukrajine kako bi "skrenule pažnju" s "drugih ključnih pitanja" s kojima se suočava međunarodna zajednica, uključujući Palestinu.

# NATO
# VLADIMIR PUTIN
# EU
# RUSIJA
# SERGEJ LAVROV
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