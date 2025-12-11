Lavrov: Spremni smo dati pisane garancije da nemamo agresivne planove prema NATO-u i EU

Rusija je u četvrtak ponovila da nema "agresivne planove" protiv članica NATO-a ili Evropske unije i da je spremna to garantovati i u pisanom obliku, javlja Anadolu.

- Nemamo agresivne planove, što je predsjednik (Vladimir Putin) jasno rekao, ni protiv NATO-a ni protiv članica EU. Spremni smo formalizirati odgovarajuće garancije u pisanom, pravnom dokumentu. Naravno, na kolektivnoj i reciprocitetnoj osnovi - izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov obraćajući se na okruglom stolu u Moskvi s ambasadorima i predstavnicima međunarodnih organizacija.

Lavrov je rekao da su nedavni razgovori između ruskog predsjednika Vladimira Putina i posebnog izaslanika američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiva Vitkofa, u Moskvi riješili "nesporazume i pogrešne komunikacije" koje su nastale između dvije zemlje nakon samita na Aljasci u augustu.