Porodica slomljena nakon smrti kćerke (13) koja je učestvovala u jezivom online izazovu: Ljekari joj nisu mogli pomoći

Porodica iz engleskog Lesteršira obratila se javnosti i podIJelila svoju tugu nakon iznenadne smrti 13-godišnje kćerke, Tigan Džarman, čiji je tragični kraj povezan sa opasnim trendom (izazov) na društvenim mrežama.
U martu ove godine, djevojčica je pronađena bez svesti u svojoj sobi. Hitna pomoć je odmah pozvana, ljekari su pokušali reanimaciju, ali, nažalost, Tigan je proglašena mrtvom.
Šta je trend chroming?
Roditelji vjeruju da je uzrok smrti njihove kćerke povezan sa opasnim trendom poznatim kao chroming.
Podrazumijeva udisanje isparenja iz različitih supstanci i proizvoda, najčešće onih koji sadrže ugljovodonike, kao što su:
- Sprejevi
- Boje (hromirane boje, lakovi)
- Rastvarači
Stručnjak za toksikologiju, dr Antoni Pizon, objasnio je da je chroming varijacija starog, već poznatog oblika udisanja različitih ugljovodonika.
- Ovo nije nešto novo, samo je trend ponovo otkriven - rekao je.
Poruka svim roditeljima
Porodica nesretne djevojčice se javno oglasila kako bi podigla svest o opasnostima sličnih trendova na internetu.
Očuh, Rob Hopkin, opisao je Tigan kao veselu i energičnu djevojčicu:
- Voljela je svoje ljubimce - dva psa i mačku - i provodila je puno vremena sa najboljom drugaricom. Uvijek je umjela da nasmije i unese radost u prostoriju. Željela je da slijedi majčine korake i radi u bolnici ili postane glumica.“
Biološki otac djevojčice, Pol Džarman, dodao je:
- Bila je najtoplije i najhrabrije dijete koju sam poznavao. Njena smrt je potpuno promijenila naš svijet, ali moram biti snažan i nastaviti dalje“.
Apel za onlajn platforme
Porodica tinejdžerke se nada da će njihova tragedija podstaći roditelje i djecu da budu oprezni sa viralnim trendovima, prenosi Unilad.
Istovremeno, apeluju na platforme da bolje kontrolišu sadržaj:
- Teško je biti ljut, jer nije jedna osoba kriva za ovo - rekao je Rob Hopkin.
- Vjerujemo da platforme treba bolje da kontrolišu sadržaj koji prikazuju. Mogu da kontrolišu pornografiju, ali izgleda da im ne smeta kada trendovi ugrožavaju živote mladih“.
Tigan je imala troje braće i sestara - Brogan (24), Kalum (17) i Ališu (18), kao i četiri polusestre i polubraće.
Njena priča služi kao tragično upozorenje na skrivene opasnosti na internetu, posebno za najmlađe naraštaje.