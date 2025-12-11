Porodica slomljena nakon smrti kćerke (13) koja je učestvovala u jezivom online izazovu: Ljekari joj nisu mogli pomoći

Porodica iz engleskog Lesteršira obratila se javnosti i podIJelila svoju tugu nakon iznenadne smrti 13-godišnje kćerke, Tigan Džarman, čiji je tragični kraj povezan sa opasnim trendom (izazov) na društvenim mrežama.

U martu ove godine, djevojčica je pronađena bez svesti u svojoj sobi. Hitna pomoć je odmah pozvana, ljekari su pokušali reanimaciju, ali, nažalost, Tigan je proglašena mrtvom.

Šta je trend chroming?

Roditelji vjeruju da je uzrok smrti njihove kćerke povezan sa opasnim trendom poznatim kao chroming.

Podrazumijeva udisanje isparenja iz različitih supstanci i proizvoda, najčešće onih koji sadrže ugljovodonike, kao što su:

- Sprejevi

- Boje (hromirane boje, lakovi)

- Rastvarači

Stručnjak za toksikologiju, dr Antoni Pizon, objasnio je da je chroming varijacija starog, već poznatog oblika udisanja različitih ugljovodonika.