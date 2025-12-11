Zelenski kazao da o teritorijalnim pitanjima moraju odlučiti Ukrajinci na referendumu ili izborima

- Vjerujem da će narod Ukrajine odgovoriti na ovo pitanje – u formatu izbora ili u formatu referenduma – ali mora postojati stav naroda Ukrajine - rekao je Zelenski novinarima, prema novinskoj agenciji RBC-Ukrajina.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da o pitanju bilo kakvih potencijalnih teritorijalnih aranžmana u okviru mirovnih pregovora mora odlučiti isključivo ukrajinski narod.

Njegove primjedbe uslijedile su dok Kijev nastavlja razgovore sa SAD-om o prijedlozima koji uključuju uspostavljanje "slobodne ekonomske" ili "demilitarizirane" zone u dijelovima Donjecke regije, pod kojom bi se ukrajinske snage povukle, dok bi ruskim trupama bio zabranjen ulazak.

Zelenski je rekao da ta ideja ostavlja neriješena pitanja o kontroli, praćenju i kako spriječiti rusku infiltraciju "pod krinkom civila", prema novinskoj agenciji RBC-Ukrajina.

- Taj model nije u interesu Ukrajine - rekao je, napominjući da se dijalog s partnerima nastavlja i da Kijev traži "pravedna rješenja" zasnovana na paritetu i sigurnosnim garancijama.