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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski kazao da o teritorijalnim pitanjima moraju odlučiti Ukrajinci na referendumu ili izborima

Vjerujem da će narod Ukrajine odgovoriti na ovo pitanje, u formatu izbora ili u formatu referenduma, ali mora postojati stav naroda Ukrajine, rekao j

Volodimir Zelenski. AP

Anadolija

11.12.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da o pitanju bilo kakvih potencijalnih teritorijalnih aranžmana u okviru mirovnih pregovora mora odlučiti isključivo ukrajinski narod.

- Vjerujem da će narod Ukrajine odgovoriti na ovo pitanje – u formatu izbora ili u formatu referenduma – ali mora postojati stav naroda Ukrajine - rekao je Zelenski novinarima, prema novinskoj agenciji RBC-Ukrajina.

Njegove primjedbe uslijedile su dok Kijev nastavlja razgovore sa SAD-om o prijedlozima koji uključuju uspostavljanje "slobodne ekonomske" ili "demilitarizirane" zone u dijelovima Donjecke regije, pod kojom bi se ukrajinske snage povukle, dok bi ruskim trupama bio zabranjen ulazak.

Zelenski je rekao da ta ideja ostavlja neriješena pitanja o kontroli, praćenju i kako spriječiti rusku infiltraciju "pod krinkom civila", prema novinskoj agenciji RBC-Ukrajina.

- Taj model nije u interesu Ukrajine - rekao je, napominjući da se dijalog s partnerima nastavlja i da Kijev traži "pravedna rješenja" zasnovana na paritetu i sigurnosnim garancijama.

Dodao je da mnogo toga zavisi i od učinka ukrajinskih snaga na terenu, rekavši da njihova sposobnost da drže pozicije i odvrate ruske napade oblikuje diplomatski proces.

Komentari Zelenskog dolaze usred rasprava o mirovnom planu koji podržava SAD i pritiska Vašingtona da Ukrajina održi predsjedničke izbore.

Rekao je da je Kijev spreman za glasanje kada se naprave pravne promjene i uspostavi sigurnost.

Prošle sedmice, Zelenski je rekao da teritorijalno pitanje ostaje "najteže" pitanje u pregovorima.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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