Njemačka bi do 2070. mogla izgubiti 10 miliona stanovnika

Iz Statističkog zavoda Njemačke saopćili su da će se stanovništvo ove zemlje do 2070. godine smanjiti za oko 10 miliona. To znači da bi Njemačka do tada trebala imati oko 75 miliona stanovnika. Jedan od razloga za ovaj trend je nestanak baby boom generacije.

Statističke procjene pokazuju da će u narednih deset godina jedna od četiri osobe biti starija od 67 godina. Gotovo 21 milion ljudi, odnosno 27 posto stanovništva, do 2038. godine bit će u penzionerskoj dobi.

Ovi podaci dolaze u trenutku kada najmnogoljudnija članica Evropske unije nema dovoljno radne snage i nastoji ublažiti negativne posljedice velikog broja useljenika. Njemačka, čije je stanovništvo jedno od najstarijih u Evropi, suočena je i s pritiskom na socijalni sistem. Trenutno je 100 radnika na 33 penzionera, dok najgori mogući scenarij predviđa da će do 2070. godine biti 100 radnika na 61 penzionera.

Statistički zavod razmatrao je 27 scenarija budućeg razvoja broja stanovnika, a povećanje broja stanovnika moguće je samo u dva od tih scenarija. Oba scenarija podrazumijevaju nastavak rasta broja useljenika i povećanje stope nataliteta, prenosi agencija Reuters.