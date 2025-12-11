Ruska vojska obavijestila Putina da su zauzeli ključni grad u Donjeckoj oblasti

Predsjednik Rusije Vladimir Putin pohvalio je danas rusku vojsku nakon što su ga komandanti izvijestili da su njihove snage preuzele potpunu kontrolu nad gradom Siverskom na istoku Ukrajine, koji je mjesecima bio jedan od glavnih ciljeva Moskve.

Zvaničnog komentara ukrajinske strane za sada nema, a informacije s terena nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Komandanti su Putinu prenijeli da zauzimanje Siverska, grada koji je prije rata imao više od 10.000 stanovnika i nalazi se u Donjeckoj oblasti, predstavlja važan korak prema daljem napredovanju prema Slovjansku, jednom od najvećih ukrajinskih uporišta u tom regionu.

Prema njihovim tvrdnjama, ukrajinske snage pokušale su odbraniti Siversk sistemom rovova i utvrđenja, dok je ruska vojska navodno presjekla njihove logističke pravce, zaobišla odbranu i izvela precizne napade.

- Mi razumijemo da je neprijatelj, stvaranjem ove utvrđene zone u regiji Siverska i u samom gradu, očekivao da ćemo se zaglaviti u napadu na ovaj grad i time usporiti naše napredovanje - rekao je Putin tokom obraćanja komandantima.

- Neprijatelj nije uspio. A vi ste uspjeli u svemu što ste planirali i što ste namjeravali ostvariti. Čestitam.