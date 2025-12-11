Rusija odbacila pregovore o primirju za Novu godinu i Božić, poziva na rješavanje temeljnih uzroka sukoba

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je u četvrtak da se Moskva fokusirala na mirovne inicijative usmjerene na uklanjanje temeljnih uzroka ukrajinskog sukoba, javlja Anadolu.

Odgovarajući na pitanje agencije Anadolu na brifingu za novinare u Moskvi o mogućnosti primirja tokom božićnih i novogodišnjih praznika, Zaharova je rekla da su ruski mirovni napori i inicijative "dobro poznati".

- Odavno smo izjavili, s činjenicama u rukama, da se, kako bi se uspostavio mir, moraju eliminisati upravo temeljni uzroci ukrajinskog sukoba i da mora prestati podrška kriminalnom, korumpiranom terorističkom režimu u Kijevu. Što se prije to shvati, prije će se postići rješenje - rekla je.

Glasnogovornica je naglasila da ako se to dogodi "prije Nove godine, na Novu godinu ili na Božić, to se može samo pozdraviti".

- Ali sva ta priča o nekakvim, znate, elementima prekida vatre, koji očigledno nisu u prirodi dugoročnog rješenja, već, naprotiv, kamufliraju želju za nastavkom nasilja i prikrivanjem terorističkih djela, nikome ne koriste - rekla je.

Zaharova je tvrdila da bi "oni koji plaćaju novac za sukob" i od njega ostvaruju profit možda željeli kratkotrajno primirje.

- Ali, ne oni koji su istinski orijentisani ka miru. A mi se svakako ubrajamo u tu kategoriju - rekla je.