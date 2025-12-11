Poruke iz NATO-a: Ako Putin žrtvuje ovako svoje građane, šta je spreman učiniti nama?

Šef Sjevernoatlantskog saveza (NATO) Mark Rute (Mark Rutte) pozvao je države članice da ulože veće napore kako bi se pripremile za mogući rat velikih razmjera, naglašavajući da bi Rusija mogla biti spremna da napadne savez u periodu kraćem od pet godina.

On je poručio da je Rusija sljedeća meta saveza, te da se evropske države već nalaze pod pritiskom ruske agresije. Prema njegovim riječima, rat se vratio na evropsko tlo i članice moraju biti pripravne na razmjere sukoba kakve su nekada doživljavali naši djedovi i pradjedovi.

Iako je pohvalio odluku saveznica da do 2035. povećaju ukupna izdvajanja za odbranu na pet posto bruto domaćeg proizvoda, Rut je upozorio da je to nedovoljno, insistirajući da zemlje moraju usvojiti način razmišljanja svojstven ratnim okolnostima.

Prema njegovim riječima, situacija nije pogodna za samohvalu, jer se mnogi samozadovoljavaju i pogrešno vjeruju da vrijeme radi u njihovu korist — što, kako kaže, nije tačno.