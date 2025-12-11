Poruke iz NATO-a: Ako Putin žrtvuje ovako svoje građane, šta je spreman učiniti nama?

Šef Sjevernoatlantskog saveza (NATO) Mark Rute (Mark Rutte) pozvao je države članice da ulože veće napore kako bi se pripremile za mogući rat velikih razmjera, naglašavajući da bi Rusija mogla biti spremna da napadne savez u periodu kraćem od pet godina.
On je poručio da je Rusija sljedeća meta saveza, te da se evropske države već nalaze pod pritiskom ruske agresije. Prema njegovim riječima, rat se vratio na evropsko tlo i članice moraju biti pripravne na razmjere sukoba kakve su nekada doživljavali naši djedovi i pradjedovi.
Iako je pohvalio odluku saveznica da do 2035. povećaju ukupna izdvajanja za odbranu na pet posto bruto domaćeg proizvoda, Rut je upozorio da je to nedovoljno, insistirajući da zemlje moraju usvojiti način razmišljanja svojstven ratnim okolnostima.
Prema njegovim riječima, situacija nije pogodna za samohvalu, jer se mnogi samozadovoljavaju i pogrešno vjeruju da vrijeme radi u njihovu korist — što, kako kaže, nije tačno.
Rut je naglasio da bi Rusija mogla postati dovoljno snažna da napadne teritoriju Sjevernoatlantskog saveza ranije nego što se pretpostavlja. Naveo je da trenutne odbrane saveza mogu izdržati, ali, ukoliko Rusija u potpunosti podredi svoju ekonomiju ratnim potrebama, mogla bi steći sposobnost da upotrijebi silu protiv NATO-a za otprilike pet godina.
On je pozvao na hitnost podsjećajući da je Vladimir Putin već pokazao spremnost da žrtvuje ogroman broj ruskih vojnika. Od početka pune invazije na Ukrajinu 2022. godine, prema njegovim riječima, poginuo je više od milion ruskih vojnika. Rut je istakao da Putin „plaća svoj ponos krvlju vlastitog naroda“, postavljajući pitanje šta bi takav lider bio spreman učiniti državama članicama saveza.
Također je naglasio da Kremlj ne bi mogao nastaviti rat protiv Ukrajine bez podrške Kine. Prema njegovim riječima, Kina je Rusiji glavni oslonac, jer se oko 80 posto ključnih elektronskih komponenti u ruskim dronovima i drugim sistemima proizvodi upravo u Kini. Zbog toga, kako kaže, kada civili stradaju u Kijevu ili Harkovu, oružje koje ih pogađa često sadrži kinesku tehnologiju.