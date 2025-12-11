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PRIMORANA NA BRAK

Iranka koja je otužena za ubistvo muža pošteđena egzekucije: Njegovoj porodici isplaćen "krvni novac"

U novembru je otkriveno da će Kohkan biti pogubljena ukoliko ne uspije prikupiti 10 milijardi tomana

Pogubljena djevojka. Platforma X

A. O.

11.12.2025

Goli Kohkan (Goli Kouhkan), 25-godišnja Iranka koja je kao djevojčica bila primorana na brak, izbjegla je izvršenje smrtne kazne nakon što je porodica njenog ubijenog supruga pristala da joj oprosti u zamjenu za približno 70.000 funti (156.472 KM) takozvanog „krvnog novca“.

Na taj način, kako navodi The Guardian, okončana je njena sedmogodišnja borba u zatvoru u Gorganu, na sjeveru Irana, gdje je čekala pogubljenje.

"Odmazda istom mjerom"

Kohkan je uhapšena 2018. godine, kada je imala 18 godina, pod optužbom da je učestvovala u ubistvu supruga Alireze Abila, za kojeg je tvrdila da ju je godinama fizički i emocionalno zlostavljao. Osuđena je na kaznu „qisas“, princip koji podrazumijeva „odmazdu istom mjerom“ i daje porodici žrtve pravo da odlučuje o tome hoće li doći do pogubljenja ili oprosta uz finansijsku odštetu.

Mei Sato (Mai Sato), specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Iranu, ocijenila je da ova presuda pokazuje duboke manjkavosti iranskog pravosudnog sistema. Prema njenim riječima, činjenica da Kohkan neće biti pogubljena znači da je jedan život spašen, ali to ne otklanja probleme koje stvara sistem qisas zakona, koji, kako kaže, krši brojne međunarodne standarde. Ona i još troje stručnjaka ranije su naglasili da slučaj jasno pokazuje sistemsku rodnu pristrasnost prema ženama, posebno onima koje su žrtve dječijih brakova i porodičnog nasilja.

Isplata novca

U novembru je otkriveno da će Kohkan biti pogubljena ukoliko ne uspije prikupiti 10 milijardi tomana (oko 80.000 funti) kako bi isplatila porodicu žrtve. Organizacije za ljudska prava upozorile su da je riječ o iznosu koji višestruko premašuje službene standarde za ovakve slučajeve i da je potpuno nedostižan za mladu ženu iz siromašne balučke zajednice, bez dokumenata i bez podrške porodice.

Kohkan je u brak stupila sa samo 12 godina, kada je bila primorana da se uda za rođaka. Već sa 13 rodila je sina, a tokom godina pretrpjela je veliko nasilje. Na dan ubistva, zatekla je supruga kako tuče njihovog petogodišnjeg sina. Pozvala je njegovog rođaka, Mohameda Abila (Mohammad Abili), da joj pomogne. U sukobu koji je uslijedio, Mohamed je usmrtio Alirezu Abila. On je i danas osuđen na smrt i čeka izvršenje kazne.

Advokat Kohkan potvrdio je početkom decembra da je iznos traženog „krvnog novca“ smanjen na osam milijardi tomana, te da je ta suma uspješno prikupljena zahvaljujući donacijama iz cijelog svijeta. Na snimku iranske državne agencije Mizan News Agency vide se roditelji ubijenog supruga dok potpisuju dokumente o oprostu.

Prema riječima Medija Gatija (Mehdi Ghatei), osnivača australijske fondacije Dječija fondacija Kasim (Qasim Child Foundation), koji je pokrenuo globalnu kampanju prikupljanja pomoći, Kohkan se nada da će se po izlasku iz zatvora ponovo spojiti sa svojim sinom. Po iranskom zakonu, njen sin će dobiti dvije milijarde tomana iz ukupnog iznosa „krvnog novca“, što bi mu moglo pružiti mogućnost za novi početak.

# SMRTNA KAZNA
# POGUBLJENJE
# ZATVOR
# GOLI KOUHKAN
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