Ovo je znak da će Zelenski prihvatiti Trampove uslove: Upravo stigla potvrda iz Ukrajine

Glavni ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak, izjavio je da je Kijev prihvatio ključni element u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Rusijom, a to je pristanak na uspostavljanje demilitarizovane zone u Donbasu.

Iako se radi o „bolnoj činjenici“ da će dio teritorije ostati pod ruskom okupacijom, Podoljak ističe da je ovo „logičan format za okončanje sukoba“.

Mirovni model

Predloženi mirovni model, koji uključuje međunarodni nadzor demilitarizovane zone, dio je revidiranog plana koji je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) proslijedio predsjedniku SAD-a, Donaldu Trampu (Donald Trump).

U izjavi za francuski list Le Monde, Podoljak je naglasio da je potrebno precizno definirati obim povlačenja naoružanja i prisustvo međunarodnih misija, prenosi Tanjug.

- Ovo je logičan format za okončanje sukoba, uz bolnu činjenicu da će dio teritorije ostati pod de facto ruskom okupacijom - rekao je Podoljak.

Demilitarizovana zona

Ukrajinski pregovarač naveo je da bi treće strane imale zadatak praćenja sporazuma, nadzora kretanja trupa i poštovanja linije razdvajanja. Predlog, koji je podržao Zelenski, predviđa povlačenje ukrajinskih i ruskih snaga sa sadašnje linije fronta.

Model se djelomično oslanja na iskustvo demilitarizovane zone između Sjeverne i Južne Koreje. Prema ukrajinskom tumačenju, zona bi obuhvatila obje strane linije razdvajanja u Donbasu i bila bi pod međunarodnim nadzorom, uključujući eventualno prisustvo SAD-a, kako bi se spriječila nova ruska agresija.

Zelenski je ponovio da nema ni „pravni“ ni „moralni“ mandat da se odrekne ukrajinske teritorije i naglasio da bi svako rješenje moralo biti potvrđeno izborima ili referendumom.

Rusija mora finansirati obnovu Ukrajine

Dokument proslijeđen SAD-u sadrži tri cjeline: prekid rata, postratnu evropsku bezbjednosnu arhitekturu i obnovu Ukrajine.

Podoljak je naglasio da Rusija mora finansijski učestvovati u obnovi kako bi se osigurao dugoročni efekat odvraćanja.

Predlog je uključen u revidirani američki mirovni plan koji je Zelenski proslijedio Trumpu, a u čijoj izradi su učestvovali i Emanuel Makron (Emmanuel Macron), predsjednik Francuske, Kir Starmer (Keir), britanski premijer, i Fridrih Merc (Friedrich Merz), njemački kancelar.