Njemačka željeznica planira kineske električne autobuse, sindikat kritikuje

Njemačka željeznica (Deutsche Bahn) planira kupiti kineske električne autobuse, što Sindikat željezničara i saobraćaja (EVG) oštro kritikuje.

Martin Burkert, predsjednik EVG-a, izjavio je da će se ovo pitanje razmatrati na sjednici Nadzornog odbora Deutsche Bahna (DB). Njegovim riječima, navedena namjera djeluje kao loša šala. Vlada Njemačke je nedavno zatražila od privrednih subjekata više patriotizma, odnosno da kupuju domaće proizvode.

DB je početkom aprila ove godine objavio veliki tender za nabavku autobusa, pri čemu su traženi i električni autobusi. BYD je izabran kao glavni dobavljač, dok je odlučeno da se kupe i vozila kineskog Zhongtong Busa i njemačkog MAN-a. Raniji navodi govore da je riječ o ukupno hiljadu autobusa, od čega bi 700 bilo BYD-ovih.

Međutim, iz DB-a su negirali ove brojeve i nisu objavili dodatne podatke. Kako su naveli, provode evropski tender za nabavku autobusa.

Ukoliko plan DB-a za nabavku bude realiziran, ovo neće biti prvi put da kupuju kineske električne autobuse – prije četiri godine nabavili su prve BYD-ove električne autobuse.

Kineski proizvođač BYD bilježi veliki rast na tržištu električnih vozila. Prošle godine je prema prihodima prestigao Teslu, koji je do tada bio tržišni lider. Električne autobuse proizvodi i u Mađarskoj, gdje je prošle godine položen kamen temeljac za proširenje fabrike. Time će se godišnja proizvodnja autobusa povećati na 1.250, što je trostruko više nego ranije, piše njemački Spiegel.