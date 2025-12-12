Japan pogodila dva nova snažna zemljotresa, izdato upozorenje za cunami

Zemljotres magnitude 6.7 stepeni po Rihteru zabilježen je danas u 3:44 , na području blizu obale Honšua u Japanu, a nešto kasnije i malo slabiji - 5.7 stepeni po Rihteru.

Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.9624 i dužine 142.7667.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 20 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Nešto slabiji zemljotres, magnitude 5.7 stepeni Rihtera, zabilježen je oko sat vremena nakon prvog - u 4:21, na području Hokaida.