Japan pogodila dva nova snažna zemljotresa, izdato upozorenje za cunami

Zemljotres magnitude 6.7 stepeni po Rihteru zabilježen je danas u 3:44 , na području blizu obale Honšua u Japanu, a nešto kasnije i malo slabiji - 5.7 stepeni po Rihteru.
Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.9624 i dužine 142.7667.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 20 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
Nešto slabiji zemljotres, magnitude 5.7 stepeni Rihtera, zabilježen je oko sat vremena nakon prvog - u 4:21, na području Hokaida.
Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.0395 i dužine 142.9491.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 18 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
Podsjetimo, prije nekoliko dana isto je područje pogodio zemljotres magnitude 7.5 po Rihteru.
Јapanska agenciјa za nuklearnu regulativu saopštila јe da "nema neposrednih znakova abnormalnosti" u nuklearnim postroјenjima oko regiona gdje se dogodio zemljotres.
Godine 2011, katastrofalan zemljotres - naјјači ikada zabilježen u Јapanu - pogodio јe јapansku prefekturu Fukušima i izazvao veliku nuklearnu katastrofu nakon što su gigantski talasi poplavili reaktore u elektrani Fukušima Daiči.
Prema podacima Јapanske meteorološke agenciјe, cunami talasi od 20 cm zabilježeni su u gradu Hačinohe u prefekturi Aomori.
Јapanske vlasti su danas izdale upozorenje na cunami talase koјi dostižu visinu od јednog metra. Prema ovom upozorenju, stanovnicima se savjetuјe da se drže podalje od vode i priobalnih područјa.
Ovo јe naјniži nivo u trostepenom sistemu upozorenja na cunami Јapanske meteorološke agenciјe.