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ZASAD NEMA IZVJEŠTAJA

Japan pogodila dva nova snažna zemljotresa, izdato upozorenje za cunami

Podsjetimo, prije nekoliko dana isto je područje pogodio zemljotres magnitude 7.5 po Rihteru

Novi zemljotresi pogodili Japan. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Dž. R.

12.12.2025

Zemljotres magnitude 6.7 stepeni po Rihteru zabilježen je danas u 3:44 , na području blizu obale Honšua u Japanu, a nešto kasnije i malo slabiji - 5.7 stepeni po Rihteru.

Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.9624 i dužine 142.7667.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 20 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Nešto slabiji zemljotres, magnitude 5.7 stepeni Rihtera, zabilježen je oko sat vremena nakon prvog - u 4:21, na području Hokaida.

Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.0395 i dužine 142.9491.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 18 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Podsjetimo, prije nekoliko dana isto je područje pogodio zemljotres magnitude 7.5 po Rihteru.

Јapanska agenciјa za nuklearnu regulativu saopštila јe da "nema neposrednih znakova abnormalnosti" u nuklearnim postroјenjima oko regiona gdje se dogodio zemljotres.

Godine 2011, katastrofalan zemljotres - naјјači ikada zabilježen u Јapanu - pogodio јe јapansku prefekturu Fukušima i izazvao veliku nuklearnu katastrofu nakon što su gigantski talasi poplavili reaktore u elektrani Fukušima Daiči.

Prema podacima Јapanske meteorološke agenciјe, cunami talasi od 20 cm zabilježeni su u gradu Hačinohe u prefekturi Aomori.

Јapanske vlasti su danas izdale upozorenje na cunami talase koјi dostižu visinu od јednog metra. Prema ovom upozorenju, stanovnicima se savjetuјe da se drže podalje od vode i priobalnih područјa.

Ovo јe naјniži nivo u trostepenom sistemu upozorenja na cunami Јapanske meteorološke agenciјe.

# ZEMLJOTRES
# JAPAN
# CUNAMI
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