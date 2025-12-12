Američki plan za distanciranje država EU izazvao snažne reakcije, Vašington sve negira

Američki portal Defense One 10. decembra je objavio navodni nacrt nove Nacionalne sigurnosne strategije američke administracije. U tom dokumentu se navodi da Vašington razmatra mogućnost pružanja podrške određenim političkim akterima u Austriji, Mađarskoj, Italiji i Poljskoj, kako bi te države povećale distancu prema Evropskoj uniji ili čak razmotrile mogućnost napuštanja EU.

Prema objavljenom materijalu, riječ je o dijelu šireg projekta označenog kao "Make Europe Great Again", koji bi se temeljio na jačanju nacionalnih suvereniteta i slabljenju institucija EU.

Snažne reakcije

Bijela kuća je, međutim, oštro odbacila postojanje ovakvog nacrta, tvrdeći da je riječ o potpuno izmišljenom dokumentu. Portparolka Anna Kelly izjavila je da "ne postoji nikakva druga verzija NSS-a osim one javno objavljene", te poručila da su navodni cureni materijali djelo osoba koje nisu povezane s predsjednikom.

Uprkos demantiju, izvještaj je izazvao snažne reakcije širom Evrope. Diplomatski izvori za evropske medije tvrde da bi eventualna američka strategija usmjerena na poticanje političkih raskola unutar EU predstavljala najdirektnije zadiranje u evropsko jedinstvo u posljednjoj deceniji.

Prema dužoj verziji strategije koju je Defense One navodno imao na uvid, administracija predsjednika Donalda Trampa (Trump) planira veliko preuređenje globalnih prioriteta. Fokus bi bio na jačanju američkog kulturnog i duhovnog identiteta, povlačenju iz pojedinih tradicionalnih međunarodnih angažmana i povećanju oslanjanja na velike regionalne sile.

Dok javno objavljena verzija NSS-a govori o okončanju koncepta "stalnog širenja NATO-a", navodni duži dokument ide mnogo dalje: predviđa redefinisanje odnosa s evropskim državama na osnovu "civilizacijskih vrijednosti", pri čemu se naglašava saradnja s političkim snagama koje zagovaraju jaču nacionalnu suverenost i tradicionalni evropski identitet. Austrija, Mađarska, Italija i Poljska se navode kao prioriteti za jačanje američkog utjecaja izvan okvira EU institucija.

Takav pristup se, prema dokumentu, opravdava tvrdnjom da Evropa prolazi kroz "civilizacijsko brisanje" zbog imigracijske politike i "gušenja slobode govora".

Kontroverzne ideje

Još jedna od kontroverznih ideja iz navodno procurile strategije jeste formiranje nove grupe svjetskih sila, nazvane "Core 5" ili C5. Bila bi to struktura koju bi činile SAD, Kina, Rusija, Indija i Japan, dakle države s populacijom iznad 100 miliona stanovnika i statusom velikih sila.

C5 bi, prema navodima, trebao redovno održavati samite poput G7, ali bez zahtjeva za ekonomskom razvijenošću ili demokratskim uređenjem. Prva tema na agendi bila bi Bliski istok, tačnije normalizacija odnosa između Izraela i Saudijske Arabije.

U dužoj verziji strategije navodno se posebno naglašava da je koncept američke hegemonije "pogrešan i neostvariv". Dokument tvrdi da SAD neće više nastupati kao globalni garant bezbjednosti, te da bi se odgovornost trebala prebaciti na regionalne sile, ali uz jasnu poruku da se kineski i ruski utjecaj ne smije pretvoriti u zamjenu za američko prisustvo.

SAD bi, prema dokumentu, sarađivale s "regionalnim šampionima" i nagrađivale zemlje i političke pokrete koji dijele američke interese, mada se ostavlja prostor i za saradnju s državama čiji se pogledi razlikuju, ako postoji strateška korist.

Diplomate zabrinuti

Nakon objave članka, Bijela kuća je ponovila da ne postoji nikakav neobjavljeni nacrt strategije te poručila da predsjednik Tramp "transparentno" stoji iza jedine verzije NSS-a koju je potpisao i objavio. Glasnogovornica Kelly je navela da oni koji šire priču o postojanju alternativnog nacrta "nemaju nikakve veze s predsjednikom i ne razumiju o čemu govore".

U Evropi se, međutim, i dalje analiziraju implikacije procurenog dokumenta, bez obzira na demanti. Diplomatama u Briselu posebno je zabrinjavajuća mogućnost da Vašington, makar i konceptualno, razmatra strategiju aktivnog jačanja euroskeptičnih vlada i pokreta s ciljem slabljenja EU.