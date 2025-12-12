Američka ministrica uhvaćena u laži tokom saslušanja u Kongresu, pobjegla iz sale

U američkom Predstavničkom domu održano je burno saslušanje, a američka ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem više puta uhvaćena je u nedoslijednostima i otvorenim neistinama o postupanjima njenog resora.
Tokom rasprave o "Globalnim prijetnjama domovini", demokratski zastupnici optužili su Noem i administraciju predsjednika Donalda Trampa (Trump) da nezakonito pritvaraju imigrante bez kriminalnog dosjea, ali i američke državljane, uključujući ratne veterane.
U trenucima kada je situacija u sali eskalirala, Noem je poručila demokratama da bi "svi trebali biti otpušteni", dok su zastupnici pokušavali skrenuti pažnju na slučajeve brutalnih i nezakonitih postupanja federalnih službi širom zemlje.
Kritike dolaze u trenutku kada administracija intenzivira imigracijske racije u američkim gradovima, što prema brojnim svjedočenjima stvara atmosferu straha među imigrantima i osobama druge boje kože, bez obzira na njihov pravni status.
Ranjeni veteran
Jedan od ključnih trenutaka saslušanja uslijedio je kada je kongresmen Seth Magaziner upitao ministricu koliko je američkih vojnih veterana deportovano pod njenim nadzorom. Noem je odbacila tvrdnje, izjavivši da "nikada nisu deportovali američke državljane ili veterane".
Magaziner je tada pozvao na Zoom vezu Sae Joona Parka, ratnog veterana američke vojske ranjenog dvaput tokom služenja u Panami 1989. godine. Park, dobitnik ordena Purple Heart i nosilac zelene karte, priveden je na aerodromu u Honoluluu i poslan na let za Južnu Koreju, nakon što je stavljen na listu za deportaciju.
Iako ova administracija nije prva koja deportuje veterane, zvaničnici Trampove vlade godinama tvrde da se takve prakse ne provode, što je sada direktno demantirano.
Magaziner je podsjetio da je Park nakon službe patio od PTSP-a i problema ovisnosti, te da je prije više od dvije decenije imao manja krivična djela povezana s drogama, ali da 14 godina živi uredno i trijezno. Ipak, Noem nije odstupila i ponovila je da "cijeni svakoga ko je služio i poštovao zakon".
Poziv na ostavku
Još teže optužbe iznio je kongresmen Bennie Thompson (D-Miss.), koji je direktno pozvao Noem na ostavku. Optužio je njeno ministarstvo da je nezakonito pritvaralo i deportovalo američke državljane, uključujući djecu.
Njegov ured je pokazao fotografiju desetogodišnje djevojčice oboljele od tumora na mozgu, koja je, prema njihovim navodima, deportovana zajedno s roditeljima u februaru, iako je imala američko državljanstvo.
Saslušanje je dodatno uzavrelo kada je zastupnik Shri Thanedar poručio Noem da je "bolestan od njenih laži", a Noem ga je optužila za "političko glumatanje".
Napustila salu
Nekoliko trenutaka prije nego što je riječ trebala dobiti zastupnica Džuli Džonson (Julie Johnson), Noem je naglo napustila salu, tvrdeći da ide na hitan sastanak o FEMA-i. Međutim, ubrzo se ispostavilo da je taj sastanak ranije otkazan, što je njen ured priznavao, uz objašnjenje da je ministrica to "saznala tek naknadno".
Džonson je, nakon njenog odlaska, ukazala na drastičan nesrazmjer između Noeminih tvrdnji i stvarnih brojeva: u jednom ICE centru kod Dallasa, kako je navela, više od 70 posto pritvorenih označeno je kao "najniži nivo rizika", a većina nikada nije počinila krivično djelo.
Tokom njenih izjava, osoblje je držalo ploču sa fotografijama američkih državljana koje je privela imigracijska služba.
- Vladavina prava počiva na dvije stvari. Da postoji vjerovatan razlog za hapšenje, i da svaka osoba ima pravo na pravičan postupak. Ništa od toga se ne poštuje kada federalni agenti privode ljude bez osnova, samo zbog boje kože - kazala je Džonson.
Saslušanje u Kongresu završilo je bez odgovora na ključna pitanja, jer je ministrica koja je trebala dati objašnjenja napustila salu. Kritike na račun Trumpove administracije zbog sve agresivnijih imigracijskih operacija sada su snažnije nego ikad, dok opozicija tvrdi da se pod okriljem "sigurnosti" provode nezakonite i diskriminatorne prakse.