Američka ministrica uhvaćena u laži tokom saslušanja u Kongresu, pobjegla iz sale

U američkom Predstavničkom domu održano je burno saslušanje, a američka ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem više puta uhvaćena je u nedoslijednostima i otvorenim neistinama o postupanjima njenog resora. Tokom rasprave o "Globalnim prijetnjama domovini", demokratski zastupnici optužili su Noem i administraciju predsjednika Donalda Trampa (Trump) da nezakonito pritvaraju imigrante bez kriminalnog dosjea, ali i američke državljane, uključujući ratne veterane. U trenucima kada je situacija u sali eskalirala, Noem je poručila demokratama da bi "svi trebali biti otpušteni", dok su zastupnici pokušavali skrenuti pažnju na slučajeve brutalnih i nezakonitih postupanja federalnih službi širom zemlje. Kritike dolaze u trenutku kada administracija intenzivira imigracijske racije u američkim gradovima, što prema brojnim svjedočenjima stvara atmosferu straha među imigrantima i osobama druge boje kože, bez obzira na njihov pravni status.

Ranjeni veteran Jedan od ključnih trenutaka saslušanja uslijedio je kada je kongresmen Seth Magaziner upitao ministricu koliko je američkih vojnih veterana deportovano pod njenim nadzorom. Noem je odbacila tvrdnje, izjavivši da "nikada nisu deportovali američke državljane ili veterane". Magaziner je tada pozvao na Zoom vezu Sae Joona Parka, ratnog veterana američke vojske ranjenog dvaput tokom služenja u Panami 1989. godine. Park, dobitnik ordena Purple Heart i nosilac zelene karte, priveden je na aerodromu u Honoluluu i poslan na let za Južnu Koreju, nakon što je stavljen na listu za deportaciju. Iako ova administracija nije prva koja deportuje veterane, zvaničnici Trampove vlade godinama tvrde da se takve prakse ne provode, što je sada direktno demantirano. Magaziner je podsjetio da je Park nakon službe patio od PTSP-a i problema ovisnosti, te da je prije više od dvije decenije imao manja krivična djela povezana s drogama, ali da 14 godina živi uredno i trijezno. Ipak, Noem nije odstupila i ponovila je da "cijeni svakoga ko je služio i poštovao zakon". Poziv na ostavku Još teže optužbe iznio je kongresmen Bennie Thompson (D-Miss.), koji je direktno pozvao Noem na ostavku. Optužio je njeno ministarstvo da je nezakonito pritvaralo i deportovalo američke državljane, uključujući djecu. Njegov ured je pokazao fotografiju desetogodišnje djevojčice oboljele od tumora na mozgu, koja je, prema njihovim navodima, deportovana zajedno s roditeljima u februaru, iako je imala američko državljanstvo. Saslušanje je dodatno uzavrelo kada je zastupnik Shri Thanedar poručio Noem da je "bolestan od njenih laži", a Noem ga je optužila za "političko glumatanje".