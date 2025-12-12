Ubica Čarlija Kirka prvi put se pojavio na sudu, odlučuje se o prisustvu medija na suđenju

Muškarac optužen za ubojstvo desničarskog aktivista Čarlija Kirka (Charlie), 22-godišnji Tajler Robinson (Tyler), u četvrtak se prvi put lično pojavio na sudu.
Njegovo pojavljivanje odvija se u trenutku dok sudac odlučuje o ključnom pitanju - hoće li medijima biti dopušteno snimanje u sudnici tokom ovog visokoprofilnog slučaja, piše BBC.
Advokati Tajlera Robinsona i Ured šerifa okruga Utah zatražili su od suca zabranu kamera, izražavajući zabrinutost da bi intenzivna medijska pažnja mogla ugroziti pravo na pošteno suđenje. S druge strane, Kirkova udovica te koalicija nacionalnih i lokalnih medijskih kuća inzistiraju na transparentnosti postupka.
Erika Kirk, koja se bori protiv teorija zavjere o smrti svog supruga, također je zatražila transparentnost. Prošlog mjeseca je za Fox News izjavila: "zaslužujemo da kamere budu unutra".
Robinson je optužen za teško ubojstvo i druge zločine, a tužitelji su najavili da će tražiti smrtnu kaznu. Optuženi se još nije izjasnio o krivnji.
Podsjetimo, Robinson se predao vlastima nakon opsežne potrage pokrenute nakon što je Kirk u septembru ubijen iz vatrenog oružja na događaju na otvorenom na Univerzitetu Utah Valley. Zločin je priznao svom ocu, koji ga je prepoznao na fotografijama koje su objavile vlasti i koji ga je na kraju uvjerio da se preda.
Robinson je u četvrtak na sud doveden s lisicama na rukama i nogama. Prema izvještaju CBS-a, američkog partnera BBC-a, nosio je košulju, kravatu i hlače te se osmjehnuo članovima porodice koji su sjedili u prvom redu. U sudnici su bili prisutni njegova majka, otac i brat.
Dio ročišta bio je zatvoren za javnost kako bi sudac Toni Graf (Tony) mogao pregledati audio snimku i transkript s prethodnih ročišta održanih u oktobru.
- Moram čuti šta bi trebalo ili ne bi trebalo biti zapečaćeno ili zaštićeno i ne bi bilo korisno da svi slušaju šta bi trebalo biti zapečaćeno - rekao je sudac Graf, najavivši odluku za kasnije tokom dana.
Sudac je još u oktobru odobrio Robinsonu da tokom predsudskih ročišta nosi civilnu odjeću kako bi se izbjegle predrasude kod potencijalnih porotnika, no naložio je da mora nositi lisice. Fotografiranje ili snimanje Robinsona s lisicama je zabranjeno.