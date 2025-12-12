Rute upozorio: "Mi smo sljedeća meta Rusije", Moskva odgovorila

Glavni sekretar NATO-a Mark Rutte danas je pozvao saveznike da pojačaju odbrambene napore kako bi spriječili rat koji bi mogla pokrenuti Rusija, odnosno "rat kakav su iskusili naši djedovi i pradjedovi".

Govoreći u Berlinu, Rutte je naglasio da previše članica vojnog saveza ne osjeća hitnost ruske prijetnje u Evropi te da moraju brzo povećati izdvajanja za odbranu i proizvodnju kako bi se spriječio sukob razmjera kakav je obilježio prošle vijekove.

- Mi smo sljedeća meta Rusije. Bojim se da su mnogi previše samozadovoljni. Previše ih ne osjeća hitnost. I previše ih vjeruje da je vrijeme na našoj strani. Nije. Vrijeme za djelovanje je sada - poručio je Rutte.

Dodao je kako je "sukob pred našim vratima. Rusija je vratila rat u Evropu. I moramo biti spremni". Rutte je upozorio da bi Rusija mogla biti spremna upotrijebiti vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina.