Rute upozorio: "Mi smo sljedeća meta Rusije", Moskva odgovorila

Glavni sekretar NATO-a Mark Rutte danas je pozvao saveznike da pojačaju odbrambene napore kako bi spriječili rat koji bi mogla pokrenuti Rusija, odnosno "rat kakav su iskusili naši djedovi i pradjedovi".
Govoreći u Berlinu, Rutte je naglasio da previše članica vojnog saveza ne osjeća hitnost ruske prijetnje u Evropi te da moraju brzo povećati izdvajanja za odbranu i proizvodnju kako bi se spriječio sukob razmjera kakav je obilježio prošle vijekove.
- Mi smo sljedeća meta Rusije. Bojim se da su mnogi previše samozadovoljni. Previše ih ne osjeća hitnost. I previše ih vjeruje da je vrijeme na našoj strani. Nije. Vrijeme za djelovanje je sada - poručio je Rutte.
Dodao je kako je "sukob pred našim vratima. Rusija je vratila rat u Evropu. I moramo biti spremni". Rutte je upozorio da bi Rusija mogla biti spremna upotrijebiti vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina.
- Vodstvo NATO-a i Evropske unije neprestano eskalira situaciju te se priprema za sukob velikih razmjera s Rusijom - saopćila je ruska ambasada u Belgiji u komentaru na izjave Ruttea, piše TASS.
- Nije Moskva, već vodstvo NATO-a i EU-a ono koje neprestano eskalira situaciju i priprema se za sukob velikih razmjera s našom zemljom. Izjave glavnog sekretara NATO-a Ruttea, da je savez sljedeća meta Rusije i da će rat doći u svaki dom, smatramo krajnje neodgovornim i iznimno provokativnim - poručili su iz ambasade.
Ambasada je naglasila kako "ratna stranka" u Briselu nastoji "prodati nekontrolirano povećanje vojne potrošnje i militarizaciju privreda stanovništvu na štetu socio-ekonomske dobrobiti".
Prema njihovim tvrdnjama, cilj je također "opravdati kontinuirano pumpanje oružja i opreme ukrajinskim oružanim snagama koje se povlače te na bilo koji način ometati napore koje poduzima administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) za mirno rješavanje ukrajinske krize."